Angleterre : Thomas Tuchel sous le charme de Lewis-Skelly

Appelé pour la première fois en équipe d’Angleterre à seulement 18 ans, le polyvalent latéral d’Arsenal Myles Lewis-Skelly a brillé lors de la victoire des Three Lions contre l’Albanie (2-0), ouvrant le score après vingt minutes de jeu. De quoi gagner les louanges de son sélectionneur. «Il a été incroyable pendant le stage. Plein de confiance, plein d’humour. On voit tout sur le terrain, comme en dehors. Il le fait avec une confiance naturelle. C’est comme ça qu’il joue au football : empli de courage et de qualité», a déclaré Thomas Tuchel après la rencontre.

«En deuxième mi-temps, il a joué en huit, nous voulions prendre plus de risques, et il a été très appliqué», a développé l’entraîneur, pour souligner la polyvalence de son joyau. Là où Foden et Rashford ont eu droit à des critiques pour leur manque de prise d’initiative avec le ballon, Lewis-Skelly a décroché des compliments. «Quand vous le voyez jouer avec le ballon à l’entraînement, sa qualité de première touche, ses mouvements corporels et sa façon de faire les passes témoignent d’une excellente compréhension du jeu. Il est très polyvalent», a terminé Tuchel. De quoi revoir le jeune latéral face à la Lettonie ce lundi ?