L’étonnant reproche du Bayern Munich à Julian Nagelsmann

La suite après cette publicité

Julian Nagelsmann va être remercié par le Bayern Munich. Le technicien allemand, qui ne sera libéré et non viré, ne faisait plus l’unanimité au sein de l’écurie allemande. Lâché par une partie de son vestiaire, le technicien de 35 ans n’était plus l’homme de la situation. Les dirigeants étaient déçus par les résultats de l’équipe en Bundesliga mais aussi par le manque de progression des joueurs, notamment des jeunes.

Mais une autre raison a visiblement compté au moment de trancher. En effet, Sky Germany révèle que les patrons du Bayern Munich n’ont pas apprécié que Nagelsmann profite d’un séjour au ski en Autriche durant cette trêve alors que ses joueurs (ceux qui ne sont pas en sélection, ndlr) s’entraînent. Ils ont perçu cela comme un très mauvais signal. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

À lire

Un club veut déjà récupérer Julian Nagelsmann