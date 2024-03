Le FC Barcelone retourne totalement sa veste avec Xavi

Et si Xavi changeait d’avis… Le 27 janvier dernier, le technicien espagnol a annoncé son départ du FC Barcelone à l’issue de la saison 2023-24. «Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que Culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle.» Une décision surprenante de la part de l’ancien milieu de terrain, revenu par la grande porte pour s’asseoir sur le banc blaugrana après l’échec de Ronald Koeman. Mais on ne peut pas dire que son choix était inattendu puisqu’il a essuyé de nombreuses critiques, que ce soit de la part de la presse ou que cela vienne de l’intérieur du club.

La suite après cette publicité

Xavi ne perd plus

Bien décidé à tourner la page, le coach de 44 ans avait précisé : « nous en avons parlé avec le président Laporta et avec la direction sportive, en tant que Culé, je pense que le club a besoin d’un changement de dynamique. En pensant au club et aux joueurs, je pense qu’ils seront libérés et plus calmes. En tant qu’homme de club, je pense que la meilleure chose à faire est de partir le 30 juin. Cela dit, je donnerai tout ce que j’ai pour les quatre mois qui restent, je pense que nous pouvons faire une bonne saison et j’espère que la dynamique changera.» Mais elle a déjà changé. Depuis son annonce après une défaite 5 à 3 face à Villarreal, les Catalans n’ont plus perdu.

À lire

Le Barça touche un jackpot monstrueux, l’Angleterre se lève pour le héros Raya

En effet, ils ont enchaîné une série de 9 rencontres sans défaite toutes compétitions confondues. Dans le détail, ils ont remporté 6 matches et ils ont concédé 3 nuls. Troisième de Liga, à un point de Girona (2e, 62 points) et huit du Real Madrid (1er, 69 points), les pensionnaires du Camp Nou sont toujours en lice en Ligue des champions, eux qui vont donc retrouver les 1/4 de finale de l’épreuve reine après leur belle victoire hier soir face à Naples (3-1). Une qualification que Xavi a savouré. «Je suis heureux, heureux… c’est l’un des meilleurs moments en tant qu’entraîneur. On attend le tirage au sort.» L’Espagnol a aussi été questionné encore une fois sur son avenir.

La suite après cette publicité

Un avenir bouleversé ?

A chaque conférence de presse ou presque, les journalistes catalans l’interrogent sur sa décision et son avenir. La réponse du principal intéressé est toujours la même, à savoir qu’il n’a pas changé d’avis. Hier soir encore, il est resté fidèle à sa ligne de conduite. «Cela ne change rien», a-t-il lâché. Pourtant, on a l’impression que ces dernières semaines changent beaucoup de choses dans l’esprit de certains dirigeants. Le président Joan Laporta confie en coulisses qu’il aimerait continuer avec lui. Hier soir, c’est au tour de Rafa Yuste, le vice-président du club catalan, d’avoir tendu une perche au natif de Terrassa. Ses propos sont relayés par Mundo Deportivo.

«Je respecte Xavi et sa décision. Il sait ce que je pense et nous allons voir ce qui se passe.» Quand les journalistes lui ont demandé de s’exprimer au sujet du futur coach, il a confié : «j’aime beaucoup Xavi Hernández». Un technicien qui a atteint l’un des premiers objectifs de la direction sportive cette saison. «C’était un objectif que le président et le conseil d’administration s’étaient fixé. C’est très important.» Le prochain sera d’aller encore plus loin en C1 et d’aller chercher la deuxième place voire plus en Liga. Pointé du doigt pendant plusieurs mois, Xavi est en train de retourner l’opinion publique générale. Pour le moment, il campe sur ses positions et quittera le FCB en fin de saison. Mais les prochains mois pourraient tout changer. C’est en tout cas ce que certains souhaitent au club.