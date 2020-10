José Anigo placé sous contrôle judiciaire et privé de passeport

Placé en garde à vue puis mis en examen pour des faits d’« association de malfaiteurs en vue d'extorsion en bande organisée et en vue de commettre un crime en bande organisée », l’ancien entraîneur marseillais José Anigo est actuellement en pleine tourmente. D’autant que le quotidien l’Équipe nous apprend ce matin que l’ancien directeur sportif de l’OM a été placé sous contrôle judiciaire après des tensions remarquées entre plusieurs protagonistes du dossier concernant le versement d’une commission occulte après le transfert du prometteur Isaac Lihadji (18 ans) de l’OM à Lille, cet été.

En plus de cela, José Anigo a dû verser une caution de 10 000€ et est ainsi privé de son passeport qu’il devra remettre à la justice jusqu’au jour où il retrouvera une entière liberté. Les problèmes ne sont pas près de s'arrêter pour celui qui avait été déjà mis en examen en juillet 2016 pour complicité et recel d'abus de bien sociaux et association de malfaiteurs dans le cadre d'une enquête "mercato".