Amicaux : Will Still réussit sa première avec le RC Lens en étrillant Courtrai

En parallèle de la poursuite et de la fin de l’Euro et de la Copa América, les matches amicaux de plusieurs clubs de Ligue 1 ont débuté depuis quelques jours. Ce samedi, Monaco s’est incliné face au Servette Genève. Cet après-midi, le RC Lens affrontait Courtrai en amical pour la première de Will Still. Et au terme d’une rencontre très prolifique, les Artésiens ont remporté la bataille face au club belge.

La suite après cette publicité

Alors que Wesley Saïd a ouvert le score au quart d’heure de jeu, les Belges ont égalisé dans la foulée avant que Ruben Aguilar ne redonne l’avantage aux Sang et Or (2-1, 37e). Au retour des vestiaires, Lens a su déjouer les pièges belges. Ismaëlo Ganiou a offert le break au retour des vestiaires avant que Jimmy Cabot, Adrien Thomasson et Elye Wahi ont apporté leur pierre à l’édifice malgré deux buts de Courtrai (6-3). Une première rencontre spectaculaire pour Will Still !