Mercato : l'hallucinante sortie médiatique du président d'Al-Nassr sur Cristiano Ronaldo

Où jouera Cristiano Ronaldo ? C'est la grande question de ce mercato d'hiver 2023. Depuis l'officialisation de son départ de Manchester United au mois de novembre, le Portugais est libre comme l'air. En attendant de trouver son prochain point de chute, le quintuple Ballon d'Or s'est établi à Madrid. Il s'entraîne actuellement à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid. Et si certains supporters et même des joueurs, dont Vinicius Jr, rêvent de son retour, CR7 ne fera pas de come-back chez les Merengues.

La direction espagnole estime qu'il est trop âgé, que son temps est passé à Madrid et surtout elle ne veut pas mettre de bâtons dans les roues à la jeune génération qui donne satisfaction. Cristiano Ronaldo devrait donc quitter Madrid une fois qu'il aura trouvé son prochain club. Dans l'idéal, il aurait aimé continuer en Europe afin d'évoluer encore quelques années au plus haut niveau. Mais ça ne se bouscule pas vraiment pour le joueur de 37 ans, qui a aussi effrayé certaines écuries suite à son comportement avec Erik ten Hag et Manchester United.

Le patron d'Al-Nassr évoque le cas CR7

CR7 pourrait donc explorer d'autres options. La Major League Soccer lui fait toujours les yeux doux. Mais comme expliqué à plusieurs reprises ces dernières semaines, le Moyen Orient souhaite à tout prix l'accueillir. Dernièrement, le Qatar s'est mêlé à la course. Antero Henrique, directeur sportif de la ligue qatarie, a été envoyé au front pour discuter avec la star lusitanienne. Le club d'Al-Sadd serait d'ailleurs prêt à le recruter. Mais il doit composer avec la concurrence de l'Arabie Saoudite, sur le coup depuis cet été. Ces dernières semaines, Al-Nassr a même été cité comme le club qui allait faire signer CR7. Marca avait même parlé d'un accord, mais nous vous avions expliqué que ce n'était pas le cas. Qu'en est-il vraiment ?

Interrogé par SSC Sport, le président du club saoudien, Musalli Al-Muammar, a livré une drôle de réponse. Quand un journaliste lui a demandé : « où est-il ? » , il a répondu : « qui? ». Puis il a été relancé : « vous ne connaissez pas Cristiano Ronaldo? ». Ce à quoi il a répondu : « non, je ne le connais pas.» Une sortie médiatique étonnante de la part du patron d'Al-Nassr qui a fait mine de ne pas connaître le joueur qui le fait tant rêver. Puis, il a évoqué avec plus de sérieux ce dossier. «Cristiano était occupé récemment avec la Coupe du Monde et je ne m’attendais pas à ce qu’il négocie avec qui que ce soit. Nous ne parlerons pas des autres joueurs, je souhaite le meilleur à Cristiano peu importe sa décision». En Arabie Saoudite, on espère le voir débarquer dans les prochains jours.