AS Monaco - OM : l'énorme craquage d'Axel Disasi sur l'arbitrage

Voilà un craquage qui pourrait coûter cher. Ce dimanche, en guise de dernier match de Ligue 1 avant la Coupe du monde au Qatar, l'Olympique de Marseille est parti arracher un succès fou (3-2, 16ème journée) dans un Louis II acquis à la cause marseillaise, et ce après que les hommes d'Igor Tudor sont revenus au score à deux reprises dans cette partie.

Après une ultime faute de Youssouf Fofana sur Dimitri Payet, une tête de Sead Kolasinac sur un coup franc botté par le n°10 olympien à la dernière seconde (90e+9) est venue sceller le sort de ce choc sur le Rocher, permettant à l'OM de revenir au pied du podium au classement du championnat de France. Présent au micro de Prime Video juste après le coup de sifflet final de M. Bastien, Axel Disasi a pété les plombs et a laissé parler la colère.

« L'arbitre était pour Marseille »

« À partir du moment où l'OM a égalisé, l'arbitre était pour Marseille, a dans un premier temps lâché le capitaine monégasque, avant de poursuivre de plus belle. On ne fait pas de la danse, c'est du football. C'est toujours la même chose. Je suis désolé, mais dans les 15 dernières minutes, l'arbitre était pour Marseille. »

Et l'ancien défenseur central du Stade de Reims d'en remettre une couche. « On fait un sport de contact. Youssouf fait le retour sur Payet, il se laisse tomber. À partir de la 84ème, je suis désolé, mais pour moi, l'arbitre s'est laissé envahir par l'ambiance marseillaise. À l'arrivée, ça nous coute le match. Je suis persuadé qu'il n'y a pas faute sur la dernière. » Pas certain que les propos de Disasi, très lourds, tombent dans l'oreille d'un sourd.