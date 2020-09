Journal du Mercato : l'Inter continue d'être agressif, l'AC Milan dans sa dernière ligne droite

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On débute ce journal du mercato en France où le PSG s'active en coulisses. Les dirigeants parisiens auraient décidé de passer à l'action pour recruter un latéral droit. The Guardian révèle que le club de la capitale aurait même déjà transmis une offre de 33 M€ à Arsenal pour s'attacher les services d'Hector Bellerin (25 ans).

Indésirable du côté de Saint-Étienne, Loïs Diony (27 ans) pourrait quitter le Forez cet été. Proposé à Ferencvaros (D1 Hongrie) et plus récemment au RC Lens, l'ancien Dijonnais disposerait d'une touche en Turquie. Selon nos informations, des discussions seraient en cours entre l'ASSE et Kayserispor. De quoi entrevoir le bout du tunnel pour Diony ? Réponse dans les prochains jours...

En Bretagne, le FC Lorient serait sur le point de récupérer Armand Laurienté (21 ans). Selon Ouest-France, le Rennais devrait arriver très prochainement contre un chèque d'un peu moins de 3 M€.

Enfin, Christopher Rocchia (22 ans) va quitter l'OM. Après un prêt réussi à Sochaux, le jeune latéral gauche a vu sa progression stoppée par une blessure au genou. Selon nos informations, il ne devrait pas être retenu par Marseille. Troyes (Ligue 2), Lucerne (D1 Suisse), Heerenveen (Eredivise) ou encore Saint-Étienne garderaient un œil sur lui.

Les infos du jour à l'étranger

On prend la direction de l'Italie, où le Napoli vient d'entrer dans la danse pour Sokratis Papastathopoulos (32 ans). D'après les informations de Sky Sport Italia, les Partenopei se montreraient intéressés par le profil du natif de Kalamata. Un dossier compliqué puisque Naples souhaiterait signer le joueur libre, tandis que les Gunners attendraient eux, une indemnité de transfert.

En Angleterre, Ryan Fraser (26 ans) discuterait avec Newcastle. Libre depuis la fin de son contrat avec Bournemouth, l'ailier écossais chercherait un nouveau challenge en Premier League. Outre les Magpies, Sky Sports révèle que Crystal Palace serait aussi sur le coup.

L'Inter veut marquer ce mercato de son empreinte

Le premier focus du jour à l'étranger nous emmène du côté de l'Inter Milan, où les Nerazzurri sont à la recherche de renforts de poids. Notamment en défense. Après l'arrivée d'Achraf Hakimi (21 ans) en début de mercato, les Interistes devraient prochainement voir débarquer Aleksandar Kolarov (34 ans), en provenance de l'AS Roma. Sky Sport Italia révèle que les clubs se seraient accordés sur une indemnité de 2 M€ pour le transfert de l'international serbe. Enfin, dernière piste évoquée, celle menant au défenseur central albanais, Marash Kumbulla (20 ans). Le Corriere dello Sport annonce, que l'Inter aurait ciblé le jeune défenseur de l'Hellas Vérone pour venir combler un éventuel départ de Diego Godin (34 ans) ou de Milan Skriniar (25 ans). Ce dernier intéresserait fortement le PSG, qui serait même prêt à passer à l'offensive. Il faudra néanmoins sortir le carnet de chèques côté parisien, car le club italien ne lâchera pas son défenseur en dessous de 50 M€.

Dans l'entrejeu, la Gazzetta dello Sport révèle qu'Antonio Conte aurait fait de N'Golo Kanté (29 ans), sa priorité. Seul problème, l'international français se sent bien à Chelsea et n'envisage pas forcément de quitter la capitale anglaise. Pour cette raison, les dirigeants Nerrazurri auraient coché le nom d'un autre français : Tanguy Ndombélé (23 ans). En manque de temps de jeu du côté de Tottenham, l'ancien Lyonnais plairait particulièrement au board interiste. Sky Sport Italia ajoute que les Milanais pourraient intégrer certains joueurs dans la transaction pour convaincre les Spurs de lâcher leur milieu. Enfin, l'Inter Milan s'est mis d'accord avec Arturo Vidal (33 ans) pour l'arrivée de l'international chilien. La Gazzetta dello Sport ajoute que le club italien laisse désormais l'ancien Bavarois négocier sa résiliation de contrat avec le FC Barcelone pour finaliser son arrivée en Lombardie.

Enfin, dans le secteur offensif, les dirigeants milanais devraient plutôt miser sur un léger dégraissage. Prêté du côté du Bayern, cette saison, Ivan Perisic (31 ans) ferait l'objet de négociations entre les deux clubs. Sky Sport Italia précise qu'une offre de 12 M€ aurait été transmise par les dirigeants bavarois, refusée par leurs homologues italiens qui en attendraient au moins 15 M€. Autre Croate qui pourrait se trouver sur le départ : Marcelo Brozovic (27 ans). CalcioMercato révèle, que l'AS Monaco serait venue aux renseignements et aurait même formulé une première offre de 22 M€, jugée insuffisante par le club interiste. Christian Eriksen pourrait également quitter le club en cas de proposition aux alentours de 50 M€. De son côté, Lautaro Martinez (23 ans) devrait finalement poursuivre son aventure en Serie A. Annoncé depuis de longues semaines du côté du Barça, l'attaquant argentin aurait, selon le Corriere dello Sport, décidé de rester en Italie. L'Inter réaliserait un joli coup en conservant son attaquant, d'autant plus que les Nerazzurri ont jeté l'éponge dans le dossier Lionel Messi (33 ans).

Ça chauffe également au Milan AC

Le second focus du jour concerne le voisin rossonero. Également très actif sur le marché, l'AC Milan a officialisé la prolongation de Zlatan Ibrahimovic (38 ans). Le géant suédois a rempilé pour une saison supplémentaire en Lombardie. En revanche, toujours pas d'accord pour Gianluigi Donnarumma (21 ans). Le contrat du jeune portier est l'un des dossiers qui traînent depuis de nombreuses semaines, à Milan. Et les dirigeants du club commenceraient à perdre patience.

Du côté des arrivées, le prêt de Brahim Diaz (21 ans, Real Madrid) serait en très bonne voie. Sky Sport Italia révèle qu'un accord de principe aurait été trouvé entre les deux clubs, et il ne resterait plus que quelques détails à régler pour finaliser la venue du jeune espagnol. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat.

Autre arrivée en très bonne voie, celle de Sandro Tonali (20 ans, Brescia). Sky Sport Italia évoque un prêt payant de 10 M€, assorti d'une option d'achat de 20 M€. Un joli coup pour la formation entraînée par Stefano Pioli. Dernière piste pour renforcer l'entrejeu milanais, celle menant à Tiémoué Bakayoko (26 ans). Selon Sky Sports, les Rossoneri négocieraient actuellement avec Chelsea pour un nouveau prêt payant, avec option d'achat. Tandis que les Blues eux souhaiteraient inclure une obligation d'achat. Le cout total de l'opération serait évalué à environ 30 M€.

Enfin, dans le secteur défensif, Serge Aurier (27 ans) se serait mis d'accord avec le club lombard pour rallier Milan, la saison prochaine. Sky Sports révèle cependant qu'il resterait désormais à convaincre les Spurs de lâcher le latéral ivoirien.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, le PSV Eindhoven a annoncé l'arrivée du latéral gauche Philipp Max (26 ans), en provenance du FC Augsbourg. Le défenseur allemand s'est engagé jusqu'en 2024 et portera le n° 31.

En Écosse, le Celtic Glasgow a obtenu le prêt de l'international irlandais, Shane Duffy (28 ans). Arrivé du côté de Brighton en 2016, le défenseur central va donc passer la saison prochaine en Scottish Premiership.

Enfin, l'officialisation principale de la journée nous vient d'Angleterre, où Manchester United s'est offert Donny van de Beek ! Les Red Devils ont déboursé environ 45M€ pour acheter le milieu de l'Ajax Amsterdam. Il est désormais lié à United pour les 5 prochaines saisons, avec une sixième année en option. Du côté du Rocher, l'AS Monaco a annoncé l'arrivée de Kevin Volland (28 ans), en provenance du Bayer Leverkusen. L'international allemand s'est engagé avec le club de la Principauté jusqu'en 2024 contre un chèque d'environ 15 M€.

