Manchester City pourrait tomber aux oubliettes du foot anglais

La suite après cette publicité

Les fans de Manchester City peuvent trembler. Depuis lundi, le club mancunien fait face à de terribles accusations émanant de la Premier League. Les dirigeants des Sky Blues se retrouvent de beaux draps, eux qui auraient commis 115 infractions au règlement de la Premier League entre 2009 et 2018. Depuis, tout le monde s’interroge pour savoir ce que risque le double champion d’Angleterre en titre. Les scenarii catastrophes se multiplient. Ce qui est sûr, c’est que Man City risque gros, avec une sanction pouvant aller d’une amende à une exclusion de la Premier League, en passant par un retrait de points (qui devrait être effectif au moment où la potentielle sanction serait prononcée).

The Telegraph explique que si City devait être invité à quitter l’élite du foot anglais, tout indique que l’EFL (English Football League, qui dirige la D2, D3 et D4 anglaise) n’aurait aucune obligation d’accepter les Cityzens dans leurs championnats. L’EFL compte 72 clubs et accueillir une nouvelle écurie ne serait pas si simple pour eux. Il faudrait probablement qu’un changement de réglementation intervienne pour voir un tel scenario se produire, l’expulsion et la relégation d’un club étant, évidemment, deux choses bien différentes. En cas de catastrophe absolue, Manchester City pourrait donc être obligé de repartir, au minimum, de la D5 anglaise. De quoi vraiment trembler pour les supporters de City.

À lire

Le contrat secret de Roberto Mancini pourrait causer la perte de Manchester City !