Le Paris FC serait sur le point de boucler la venue d’un international italien

La victoire à Nantes (2-1) a fait du bien le week-end dernier au Paris FC, surtout face à un concurrent direct au maintien. Il s’agissait du premier succès depuis le 1er novembre à Monaco, c’est dire s’il était temps de remettre les gaz. Le Paris FC peut respirer et voit déjà les effets du mercato. À La Beaujoire, c’est la nouvelle recrue Lucas Koleosho qui a inscrit le but de la victoire, alors que Marshall Munetsi a également réalisé sa première apparition.

Ce marché des transferts n’est pas tout à fait terminé pour le promu. Deux dossiers prioritaires ne sont toujours pas bouclés. Il y a d’abord le poste d’attaquant. Après Sidiki Chérif, Edin Dzeko (qui a depuis signé à Schalke 04) et Mathys Tel, c’est au tour de Neal Maupay d’être courtisé. D’après nos dernières informations, les discussions avancent bien, malgré l’intérêt de clubs espagnols comme Séville. Il faut encore conclure et notamment régaler la question du salaire et de l’indemnité de transfert avec l’OM.

Diego Coppola tout proche du PFC

En parallèle, le PFC avance sur la venue d’un défenseur central. Il y a quelques jours, la piste menant à Mujaid Sadick a été activée. Celui-ci dispose d’une clause libératoire de 8 M€ à Genk, loin d’être inabordable pour le club parisien et ses moyens solides. Bon point également, le joueur de 25 ans souhaite connaître un nouveau challenge, même si son contrat actuel court jusqu’en 2028. Il n’est pas le seul cité pour venir renforcer l’effectif de Stéphane Gilli.

D’après Matteo Moretto, spécialise du mercato pour Marca, Diego Coppola (22 ans) serait même sur le point de rejoindre le Paris FC. Les contacts établis ces dernières heures avec Brighton sont positifs. La direction francilienne souhaite aller vite et se méfie de la concurrence. Elle y voit une réelle opportunité de marché. Arrivé chez les Seagulls cet été pour 11 M€ en provenance du Hellas Vérone, l’Italien joue peu (9 matchs toutes compétitions confondues, 542 minutes) et a besoin de se relancer.

En manque de temps de jeu à Brighton

Inconnu en France, le défenseur central possède un CV intéressant dans son pays. Il s’est révélé la saison dernière en Serie A, au point de faire partie des meilleurs éléments à son poste. Coppola a été récompensé par ses deux premières sélections avec la Squadra Azzurra en juin 2025, et a préféré rejoindre l’Angleterre plutôt que la Juventus ou à l’AC Milan. Ce n’est pas précisé par le journaliste de Marca mais il s’agit probablement d’un prêt sec de six mois, le temps pour le joueur de retrouver du temps de jeu en Ligue 1, et pourquoi pas être de la liste pour la Coupe du Monde, si l’Italie se qualifie.