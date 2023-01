Liverpool se fait massacrer en Angleterre, Adrien Rabiot a une offre en or

Liverpool « piqué » par les Bees !

La suite après cette publicité

En Angleterre, Liverpool a perdu face à Brentford (3-1). De quoi stopper la remontée des Reds au classement en Premier League, puisqu’ils sont désormais 7e, juste devant leur adversaire du soir. Ce mardi, la nouvelle fait les gros titres des tabloïds avec le Daily Mail qui fait dans le jeu de mot en titrant : « Klopp est piqué par les Bees ». Le Daily Mirror aussi s’en amuse, « Piqué », placarde le journal sur sa Une des pages Sport. C’est un peu la même chose en couverture du Sun ce matin avec « dard » pour désigner ce coup porté à Liverpool. Cette défaite fait aussi les gros titres du Daily Express qui rapporte les déclarations du coach des Reds après la rencontre perdue. Jürgen Klopp a reconnu que son équipe allait devoir faire face à une grande bataille pour terminer dans le top 4, et que ce serait loin d’être facile…

« Maman Rabiot, quelle offre »

Adrien Rabiot fait la Une de La Gazzetta dello Sport ce mardi. La prolongation du Français est un des gros objectifs de la Juve depuis plusieurs semaines, et selon le journal au papier rose, c’est une sacrée proposition qui devrait arriver sur la table des négociations. « Maman Rabiot, quelle offre », titre ainsi La Gazzetta qui ajoute que la Juve est « debout, pour éviter les adieux » ! Pour convaincre le joueur et sa mère et agent, La Vieille Dame lui proposerait un salaire de 7 M€ par saison, un chiffre semblable à ce qu’il touche déjà, mais avec environ 1M€ de bonus, facilement atteignable. De plus, comme il sera libre à la fin de la saison, il toucherait également une prime à la signature, dont le montant reste pour l’instant secret. Reste maintenant à savoir ce que choisira le clan Rabiot. Du côté de la Juventus, on redoute toujours que l’appel de l’Angleterre fasse craquer le milieu des Bleus.

À lire

La Juve veut se débarrasser de Weston McKennie

Silva voit son futur loin de City !

Du côté de Manchester City, l’avenir d’un des cadres de l’équipe fait réagir. Il s’agit de Bernardo Silva qui s’est exprimé à propos de la suite de l’aventure chez les Skyblues, comme le rapporte le Manchester Evening News. Des déclarations qui sèment le trouble sur son futur. Il a notamment évoqué son désir de retourner dans son club formateur Benfica. « Je veux revenir à Benfica pour aider et je dois me sentir prêt. Si c’est pour raccrocher mes crampons, je préfère ne pas y aller. […] Si vous me demandez ce que je pensais il y a dix ans, mon objectif était de revenir à Benfica à 32 ans au plus tard. » Une suite et une fin de carrière au Portugal semble se profiler même Silva laisse la porte ouverte à toute possibilité. « Je ne vous cache pas que mon objectif ces dernières années, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet. »