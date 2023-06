Manchester City ne veut pas vendre Riyad Mahrez

Auteur de 15 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Riyad Mahrez a encore prouvé qu’il était parfaitement impliqué à Manchester City malgré une grosse concurrence à son poste. Et l’international algérien a grandement participé au triplé réalisé par Manchester City cette saison avec la Premier League, la Ligue des Champions et la FA Cup.

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, nous vous révélions que l’Arabie Saoudite voulait s’offrir Riyad Mahrez. Le club d’Al Ahli, tout juste promu en D1 saoudienne, est prêt à proposer un contrat de 3 ans au joueur. Mais selon nos indiscrétions, Manchester City ne compte absolument pas vendre son joueur cet été. Il fait partie intégrante du projet des Cityzens. C’est le message répété en interne par les dirigeants.

À lire

PSG : le joueur que Manchester City veut récupérer en échange de Bernardo Silva