PSG : Jesus Pérez juge les progrès de Kylian Mbappé

Quatre matches depuis la reprise, début janvier, sous les ordres du nouveau coach, Mauricio Pochettino, et toujours aucun but pour Kylian Mbappé. Saint-Etienne, Brest, Angers en Ligue 1, Marseille lors du Trophée des champions, auront résisté au champion du monde en ce début d'année 2021. Une disette qui inquiète dans la capitale ? Selon les mots de l'entraîneur adjoint du club parisien, Jesus Pérez, présent en conférence de presse cet après-midi (Mauricio Pochettino était absent, car positif au Covid-19), la mauvaise passe du buteur parisien, auteur de 12 réalisations en 16 matches de Ligue 1 cette saison, n'est pas alarmante. Le nouveau staff juge même un Kylian Mbappé en progrès.

«On m’a déjà interrogé sur Kylian après le match, je répète la même chose. C'est un joueur très important pour nous, nous lui demandons diverses fonctions pendant les matches, en fonction du cours du jeu, de ses qualités et celles de ses partenaires. Il est l meilleur buteur du championnat et le meilleur passeur, tout le monde peut faire mieux. Mais on est très content, il s’entraîne bien. On est satisfait de son envie de progresser, de son implication. Après une bonne semaine de récupération, il a fait de bons entraînements. On espère qu’il va continuer à progresser et que, dès le prochain match, il va montrer le grand joueur qu’il est et combien il est important pour nous,» a expliqué l'adjoint de Mauricio Pochettino.