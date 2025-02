Sporting CP : Viktor Gyökeres est en pleine galère

Il est censé être l’un des acteurs majeurs du mercato estival 2025. Resté cet été au Sporting CP malgré une forte cote et des intérêts émanant d’autres formations, Viktor Gyökeres (26 ans), a su impressionner tout son monde depuis le début de l’exercice. Auteur de 34 buts et 7 offrandes en 34 matches avec le Sporting CP, dont 22 pions en 20 matches de championnat et 6 réalisations en Ligue des Champions, l’ancien de Coventry City a été la sensation du début de saison en Europe puisqu’il est le meilleur buteur des championnats européens. Alors que l’Europe du football surveille de près l’attaquant suédois, ce dernier traverse une phase moins prolifique en ce moment.

Si sa meilleure période cette saison correspond au début d’exercice où il marchait sur l’eau sous les ordres de Ruben Amorim, Viktor Gyökeres a néanmoins repris un bon rythme depuis son départ. Ainsi, il compte 6 buts en 9 matches de championnat et 13 réalisations en 17 rencontres depuis le départ du technicien portugais pour Manchester United. Un rythme moins intense que celui très soutenu qu’il avait en début de saison. Rien de bien inquiétant malgré tout même si Viktor Gyökeres reste sur un but sur ses trois derniers matches disputés.

Un corps qui le trahit, Harder à l’affût

S’il doit encore parfaitement trouver sa façon d’évoluer au sein du dispositif mis en place par le nouveau coach Rui Borges, Viktor Gyökeres n’a pas la continuité attendue depuis quelques semaines. Titulaire sur un seul des six derniers matches du Sporting CP, l’attaquant suédois est gêné par une blessure à la cuisse. Un sacré pépin pour lui qui a manqué les derniers matches contre Farense (3-1) et Bologne (1-1) et qui n’est seulement rentré en jeu face à Porto (1-1) lors d’un match important dans la course au titre. «C’est au jour le jour. J’ai l’impression de me répéter, mais c’est vraiment le cas, on verra demain. On essayera de voir comment ils se sentent. Mais peu importe qui sera là ou non, on sera motivé avec les joueurs qui seront présents (…) J’aimerais qu’ils soient tous disponibles, que ce soit Viktor ou Morita… pour 30 ou bien 80 minutes», expliquait d’ailleurs Rui Borges avant ce match.

D’ailleurs pour défier le Borussia Dortmund ce mardi en barrage aller de la Ligue des Champions, Viktor Gyökeres présente des incertitudes physiques. Toujours diminué par sa blessure musculaire, il devrait jouer, mais ne fera pas le match complet et sa titularisation est incertaine. Outre la raison physique, il y a également une raison sportive avec la montée en puissance depuis quelques semaines de Conrad Harder. Arrivé l’été dernier de Nordsjaelland, l’attaquant danois a su se muer en doublure de Viktor Gyökeres et réalise un exercice brillant (11 buts et 7 passes décisives en 36 matches). C’est d’ailleurs lui qui avait marqué le but décisif face à Bologne pour qualifier le Sporting CP en barrages de la Ligue des Champions. «Je suis content de ce qu’a réalisé Harder pendant l’absence de Viktor. Tout le monde sait l’importance qu’il a dans l’équipe et au sein du football portugais», a ainsi déclaré Rui Borges à son sujet. Diminué physiquement, bien remplacé sportivement, Viktor Gyökeres passe des dernières semaines un peu plus compliquées. Désormais, à lui de rectifier le tir comme il sait si bien le faire dans la surface de réparation.