Real Madrid : Carlo Ancelotti cartonne Endrick

Titulaire ce mercredi soir face à Getafe à la pointe de l’attaque, Endrick a semblé moins inspiré que d’habitude. Mais le Brésilien a surtout manqué une grosse occasion, préférant tenter un lob plutôt qu’ajuster le gardien en face. Un choix qui n’a pas plu à son entraîneur. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a fait passer un message à son joueur.

La suite après cette publicité

«Il a eu deux occasions et je ne pense pas qu’il aurait pu faire mieux sur la première et la seconde aurait pu être hors-jeu, mais il ne peut pas faire ces choses-là. Il est jeune, il doit apprendre et il doit tirer le plus fort possible et ne pas faire le “colpo” (coup) du club de théâtre. Il n’y a pas de club de théâtre dans le football,» a déclaré Ancelotti à propos des actions d’Endrick.