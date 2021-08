Burnley dégaine une deuxième offre pour Maxwel Cornet

On le sait, Peter Bosz attend impatiemment des renforts avant le 31 août minuit. Mais le technicien néerlandais de l'Olympique Lyonnais pourrait voir un nouvel élément quitter l'OL dans les prochaines heures après Jean Lucas. Il s'agit de Maxwel Cornet. L'attaquant reconverti latéral gauche sous la direction de Rudi Garcia, se trouvait dans le viseur du Hertha Berlin et de Burnley comme indiqué par l'Equipe.

La formation anglaise avait formulé une première offre estimée à plus de 10 millions d'euros. Offre éconduite par les dirigeants rhodaniens qui exigent au moins 15 millions pour céder le principal protagoniste. Pas de quoi freiner les ardeurs anglaises dans ce dossier. Selon nos informations, cette dernière est revenue à la charge ces dernières heures avec une nouvelle offre officiellement transmise au club présidé par Jean-Michel Aulas.

Burnley prêt à casser sa tirelire pour Cornet

Cette fois, les pensionnaires de Turf Moor ont hissé leur proposition à plus de 16 millions d'euros. Avec une telle démarche, Burnley prend clairement une longueur d'avance sur le Hertha Berlin dans ce dossier. Depuis plusieurs semaines, l'OL s'attend à un départ de l'international ivoirien. C'est dans cette optique que le directeur sportif Juninho prospecte pour dénicher la perle rare capable d'occuper le poste de titulaire dans le couloir gauche de la défense lyonnaise.

En effet, le jeune défenseur brésilien Henrique, constitue plus une doublure qu'un titulaire en puissance aux yeux de Peter Bosz. Ces dernières heures, le nom de Layvin Kurzawa est revenu avec insistance dans les couloirs du Groupama Stadium. Reste désormais à savoir, si les hautes sphères rhodaniennes vont accepter l'offre anglaise, et si Maxwel Cornet se rapproche ou non d'un départ en Premier League...