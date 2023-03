Suède : sélectionné, Zlatan Ibrahimovic vise un nouveau record

La suite après cette publicité

Mis de côté à cause d’une opération au genou, Zlatan Ibrahimovic a joué ses premières minutes de la saison avec l’AC Milan à la fin du mois de février. Des minutes qui lui ont permis de faire tomber un nouveau record. En effet, à cette occasion, il est devenu le joueur le plus âgé à disputer une rencontre de Serie A. Depuis, le joueur de 41 ans a disputé deux rencontres supplémentaires et visent d’autres titres honorifiques en Serie A mais aussi en Ligue des Champions, comme celui de meilleur buteur du championnat italien et de la C1. Et il se pourrait que le géant suédois fasse tomber aussi un autre record avec sa sélection.

L’attaquant de l’AC Milan a en effet été retenu en vue des deux matchs qualificatifs pour l’Euro 2024 contre la Belgique et l’Azerbaïdjan. Avec trois petites entrées en jeu seulement, le fantasque attaquant suédois figure bien dans liste des convoqués par Janne Andersson. S’il n’est pas encore sûr de pouvoir participer à ces rencontres, il peut devenir le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif d’un championnat d’Europe. Si cela se concrétise, il effacerait des tablettes un certain Dino Zoff, gardien légendaire de la Squadra Azzurra. Ce dernier avait joué un match contre… la Suède justement à 41 ans, 3 mois et un jour le 29 mai 1983. Affaire à suivre donc.

