Lille : la tuile pour Adam Ounas

Touché lors du carton du Lille OSC contre Troyes ce dimanche (5-1), Adam Ounas va devoir attendre pour retrouver les terrains. L’ailier algérien a passé des examens médicaux et connaît la durée de son absence.

Celle-ci est estimée entre 6 et 8 semaines, comme l’avait révélé le joueur de 26 ans dans une story sur son compte Instagram. Un vrai coup dur pour Lille puisque le joueur arrivé de Naples a fait son trou dans l’effectif (16 matches disputés, 1 but et 2 offrandes). Il est victime d’une lésion au niveau de la cuisse.

