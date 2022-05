PSG : Pochettino couvre de louanges El Chadaille Bitshiabu

La suite après cette publicité

C'est un serpent de mer depuis des années au PSG : quid des jeunes du cru ? Très performants en championnat et en Youth League cette année, les U19 peinent toujours à se faire une place dans l'effectif pro du club de la capitale à long terme. La faute notamment à un effectif pléthorique (en quantité surtout) et, probablement aussi, aux statuts des uns et des autres. Malgré tout, après les fêtes, puis depuis que le titre est dans la poche, certaines pépites ont pu découvrir la Ligue 1, comme récemment le très attendu El Chadaille Bitshiabu...

Présent en conférence de presse cet après-midi avant la réception de Troyes demain soir, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino s'est d'ailleurs montré élogieux envers le défenseur au gabarit colossal pour son âge, tout en rappelant les difficultés de l'intégrer à la rotation : « Ces jeunes-là on besoin de temps, de patience. Les profils comme celui d'El Chadaille (Bitshiabu) doivent progresser, même s'ils montrent qu’ils peuvent prétendre à plus. Il porte l'identité du club, il est grand physiquement, bon techniquement, mais il a aussi besoin de mûrir mentalement. Il n’a que 16 ans... »

