PL : l’impressionnant record d’Arsenal

Arsenal a encore frappé un grand coup dans la course au titre. Grâce à son succès net contre Sunderland (3-0), le club londonien compte désormais provisoirement 9 points d’avance en tête de la Premier League, soit son plus large écart à ce stade de la saison depuis… l’époque des Invincibles d’Arsène Wenger en 2003-2004. Un chiffre hautement symbolique pour les Gunners, qui n’avaient plus connu une telle marge depuis leur dernier sacre. Martin Zubimendi a ouvert la voie d’une frappe lointaine avant que Viktor Gyökeres, entré en jeu, ne scelle le match avec un doublé, confirmant la dynamique impressionnante des hommes de Mikel Arteta.

Cette avance historique est telle que certains pense déjà qu’Arsenal sera champion, pourtant, Arteta refuse tout emballement : « ça ne signifie rien, il reste encore beaucoup de matches à gagner. » Derrière ce discours prudent, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 22 ans après leur dernier titre, les Gunners n’ont jamais semblé aussi proches de renouer avec leur glorieux passé.