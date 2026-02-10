Arsenal : Mikel Merino opéré avec succès

Après Jack Grealish, c’est un nouveau coup dur qui frappe la Premier League. Arsenal a officialisé ce dimanche la fin de saison de Mikel Merino. Touché lors de la défaite contre Manchester United, le milieu espagnol souffre d’une fracture osseuse au pied droit. À 29 ans, l’international aux 41 sélections est passé par la case opération avant d’entamer une longue rééducation. Une absence majeure pour Mikel Arteta, alors que les Gunners restent pleinement engagés dans la course au titre. Auteur de 6 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues, Merino s’était imposé comme un élément clé, capable d’évoluer aussi bien au milieu qu’un cran plus haut.

Le principal intéressé a rapidement donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux : « opération faite ! Déjà plus proche du retour. Merci beaucoup à tous pour vos messages et votre soutien, ça me donne encore plus d’énergie pour relever ce défi. Vamos ! » Un message positif malgré le contexte, même si cette blessure représente aussi un sérieux contretemps pour la Roja, à quelques mois de la Coupe du Monde 2026.