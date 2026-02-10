Everton, Angleterre : opération et fin de saison pour Jack Grealish

Le retour au premier plan espéré n’aura finalement été qu’un éclair. Prêté par Manchester City, Jack Grealish avait pourtant bien lancé sa saison avec un Everton séduisant, redevenant influent sur son aile avec 22 apparitions, 2 buts et 6 passes décisives. Mais la dynamique s’est brutalement stoppée : victime d’une fracture de fatigue au pied, l’ailier de 30 ans a vu sa saison s’achever prématurément. David Moyes l’a confirmé en conférence de presse, évoquant une absence jusqu’à la fin de l’exercice, un coup dur pour les Toffees comme pour le joueur, qui retrouvait peu à peu du rythme et de la confiance.

Sur ses réseaux sociaux, l’international anglais a réagi avec émotion : « je ne voulais pas que la saison se termine comme ça, mais c’est le football, je suis dévasté. L’opération est faite et maintenant je me concentre uniquement sur mon retour. Je reviendrai plus en forme, plus fort et meilleur qu’avant. Le soutien que j’ai reçu depuis mon arrivée dans ce club incroyable compte énormément pour moi. Le staff, mes coéquipiers et surtout les supporters ont été incroyables, j’adore représenter ce club. Je soutiendrai les gars à fond et je ferai tout pour revenir le plus vite possible. Merci encore pour tout cet amour. » Une blessure longue durée qui pourrait également compromettre très sérieusement ses chances de disputer la Coupe du Monde 2026…