Sergio Conceição plait aussi à l’OM

Ca s’agite depuis quelques heures du côté de Marseille. Alors que Roberto De Zerbi vient d’être licencié par le club phocéen, le board de l’OM travaille sur son successeur. Si Habib Beye est pour l’instant considéré comme l’immense favori comme nous vous l’avons révélé ce matin, les têtes pensantes marseillaises ont quelques noms en tête. Selon nos informations, le profil de Sergio Conceição (51 ans) plait beaucoup en interne.

Déjà courtisé par les dirigeants olympiens (qui avait été érigé en piste prioritaire en juin 2024 avant de finaliser l’arrivée de De Zerbi), le technicien portugais représente une alternative intéressante. Actuellement en poste du côté d’Al-Ittihad, où il vient d’écraser Al-Gharafa (7-0) en Ligue des Champions Asiatique, l’ancien coach du FC Nantes, qui effectue des performances solides en Arabie Saoudite (13 victoires, 4 nuls et 6 défaites en 23 matches) dispose d’une clause libératoire fixée à 4,5 M€. A noter qu’aucun contact n’a encore été établi pour le moment.