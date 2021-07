Le Borussia Dortmund a reçu une offre stratosphérique pour Erling Haaland

La suite après cette publicité

Chelsea a beau sortir d'une saison réussie, titre européen à la clé, la direction des Blues compte quand même renforcer l'équipe considérablement. S'ils n'ont pas encore enregistré d'arrivées et qu'ils cherchent d'abord des points de chute aux nombreux joueurs qui composent l'effectif, on sait que la priorité reste le poste d'attaquant de pointe.

Timo Werner ne fait pas l'unanimité à Londres, et si son apport dans le jeu reste considéré comme intéressant, il n'est pas ce serial buteur que veulent Thomas Tuchel et Roman Abramovich. D'abord, les Londoniens se sont jetés sur Erling Haaland, qui n'est plus à présenter. Mais les dirigeants du Borussia Dortmund ont fermé la porte. Comme ceux du Bayern lorsque les Blues sont allés se renseigner sur Robert Lewandowski.

Chelsea insiste

Mais voilà que selon Football Insider, les champions d'Europe sont revenus à la charge pour le Norvégien. La publication anglaise explique qu'une offre conséquente a même été faite. Elle s'élèverait à 130 millions de livres, soit un peu plus de 150 millions d'euros !

Une proposition à laquelle les dirigeants de l'écurie de Bundesliga n'ont pas encore répondu, mais dans la tête de Roman Abramovich, c'est très clair : il ne mettra pas plus. De quoi faire réfléchir les dirigeants allemands, probablement... Une chose semble sûre en tout cas, entre cette offre et celle de 180 millions de Manchester City pour Harry Kane, les clubs anglais ont plutôt été épargnés par les conséquences du Covid...