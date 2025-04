Moussa Dembélé a racheté un club européen

Actuellement à Al-Ettifaq depuis la saison dernière et son départ compliqué de l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé (28 ans) réalise une belle saison avec 7 buts inscrits et 4 passes décisives en 19 rencontres de Saudi Pro League. Mais au-delà de ses activités sportives, l’attaquant français possède également une société avec laquelle il a racheté un club.

En effet, via son fonds d’investissement Triple M, Moussa Dembélé est le nouveau propriétaire du FK Minija, en Lituanie. I«ls en savent désormais plus que moi sur Kretinga. C’est une victoire non seulement pour Kretinga, mais aussi pour tout le football lituanien. Nous allons maintenant passer d’un club amateur à un club professionnel», a déclaré à Reuters le directeur général du club lituanien, Vidas Burba. C’est le deuxième club qu’il rachète puisqu’il détient également l’AS Mansa, au Mali. Un beau début de reconversion pour le joueur de 28 ans.