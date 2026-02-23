Le Barça a fait une demande à l’UEFA

Alors que le FC Barcelone tiendra ses élections présidentielles le 15 mars prochain - date du jour du match contre Séville à 16h15 et qui pourrait donc faciliter une plus grande participation des membres - LaLiga a marqué le match d’un astérisque.

La raison ? Cette rencontre pourrait être avancée au samedi si le Barça doit disputer le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions le mardi 17 mars. Oui mais voilà, le Barça a déjà officiellement demandé à l’UEFA que le match se dispute le mercredi 18 mars, selon ESPN Deportes. Reste maintenant à connaître la réponse de l’UEFA.