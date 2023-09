LdC (F) : le PSG face à Manchester United, le Paris FC tombe sur Wolfsbourg

Ce vendredi à 13h, l’UEFA réalisait le tirage au sort de la Ligue des Champions féminine. Pour le moment, seules quatre équipes sont assurées de disputer la C1 : Barcelone, Lyon, Bayern Munich et Chelsea. 24 équipes doivent encore s’affronter en barrages pour valider leur billet et c’est le cas du PSG et du Paris FC.

Et le PSG devra se défaire de Manchester United pour pouvoir accéder à la Ligue des Champions. Les matches auront lieu le 10-11 octobre (à l’extérieur) puis

18-19 octobre à Paris. Pour le Paris FC, après avoir éliminé Arsenal, il faudra se défaire du géant Wolfsbourg pour rêver de la C1. Ce ne sera pas simple.