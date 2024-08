Jeux Olympiques 2024 : le discours poignant de Thierry Henry avant la finale

L’équipe de France olympique a rendez-vous avec l’histoire demain. 40 ans après les vainqueurs de Los Angeles, les Bleuets retrouvent la finale sous la houlette de Thierry Henry. Après le Brésil en 1984, il faudra ferrailler cette fois avec l’Espagne, tombeuse du Maroc en demi-finale. Après avoir sorti l’Argentine au terme d’un match très chaud vendredi dernier, et l’Egypte après prolongation lundi soir, les Tricolores ont déjà réussi leur tournoi. Il manque la cerise sur le gâteau, la médaille d’or pour participer à l’allégresse générale vécue depuis le début de la quinzaine olympique.

«On a visualisé l’or, encore une fois. On se retrouve dans une situation où on se donne le droit de rêver. J’en ai parlé après le match contre l’Egypte. C’était important de ramener une médaille. Maintenant, on va se battre pour la couleur de la médaille», assure le sélectionneur à la veille de cette finale contre la Roja de Santi Denia (vendredi, 18h). Après Bordeaux et Lyon lors des tours précédents, l’équipe de France a cette fois pris ses quartiers à Clairefontaine et se rapproche du Parc des Princes où aura lieu la rencontre. «C’est la relance de Bernard lama, l’amorti poitrine de Ginola, c’est Francescoli, Dahleb, Zlatan, Borelli, Kylian… 84… le Parc, pouvoir jouer dans ce stade mythique», sourit Henry, satisfait de gagner l’ambiance de la capitale.

«Je disais tout à l’heure à Alex Lacazette de se rendre compte de ce qui était en train de se passer parce qu’on n’était pas à Paris, enchaîne-t-il lors de la conférence de presse de veille de match. On est à Clairefontaine, mais prendre la voiture, voir tout le monde, vous les médias, on est en train de se rendre compte de ce qui est en train de se passer même si on a eu cette émotion à chaque match. Vous avez pu le voir, on ne s’est pas retenu. On s’est laissé aller aussi de temps en temps. C’est aussi pour nous un petit exploit d’arriver en finale et essayer de bien finir. C’est quand même important.» Reste la dernière marche pour que la récompense soit totale.

«Je ne le dis pas souvent, mais quoi qu’il arrive, c’est un succès. Maintenant, il faut aller chercher ce qu’on a visualisé depuis le début.» Le soutien du public aura son importance face à une équipe qui est montée en puissance tout au long de la compétition, et qui n’a plus remporté cette compétition depuis les JO 1992 à Barcelone. Thierry Henry compte d’ailleurs si cette cohésion générale pour aider ses troupes à terminer le travail. «Je suis dans un rêve tout simplement, et peu importe l’issue de la finale. Mais je suis un compétiteur, je veux la gagner. Le réveil va être dur, même pour vous. On a un beau pays quand même, quand on décide d’être ensemble, on est inarrêtable.»