QSI en passe de vendre une partie du PSG !

Déjà évoquée au cours des derniers mois, l’information selon laquelle Qatar Sports Investment (QSI), arrivé en 2011, souhaite céder une partie du Paris Saint-Germain est sur le point de se concrétiser. Selon les dernières informations de The Athletic, les dirigeants qataris sont, en effet, sur le point de vendre une participation minoritaire du club de la capitale. Le média britannique précise, à ce titre, que le groupe américain de capital-investissement Arctos Partners semble le plus susceptible d’investir dans le club parisien, ayant déjà acquis des participations dans des formations de plusieurs sports, notamment dans le basket-ball et le baseball. Que les supporters parisiens se rassurent, cela n’a en revanche aucune incidence sur l’engagement des propriétaires actuels.

La suite après cette publicité

«Nous n’avons aucun intérêt à vendre le club, ce sera certainement une participation minoritaire. Les propriétaires sont plus engagés que jamais envers le club, comme en témoignent l’argent que nous avons dépensé pour Poissy (le nouveau terrain d’entraînement du club) et ce que nous sommes prêts à dépenser pour le stade : ce sont deux investissements à long terme», a ainsi déclaré Marc Armstrong, directeur des revenus du PSG, avant d’évoquer l’investissement négocié : «c’est l’occasion de faire passer notre entreprise au niveau supérieur, en particulier sur des marchés clés, comme les États-Unis. L’entreprise a l’habitude d’investir dans des franchises sportives, elle a de l’expérience et du savoir-faire au sein de son conseil consultatif et nous pouvons travailler ensemble pour faire passer notre entreprise au niveau supérieur». Affaire à suivre…