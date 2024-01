Premier League : Man City en patron, Tottenham s’est fait peur

Ce mercredi, trois matchs de Premier League sont au programme. En attendant le résultat du choc entre Liverpool et Chelsea, deux autres affiches ont rendu leur verdict. Le champion d’Angleterre en titre Manchester City a écrasé Burnley (3-1), grâce à un doublé de Julian Alvarez (16e, 22e) et un but de Rodri (46e). Al-Dakhil (90e+3) a sauvé l’honneur en fin de match. Pep Guardiola a profité du scénario en son avantage pour faire entrer Haaland, absent depuis début décembre. Avec ce succès, les Citizens repassent devant Arsenal et reprennent la place de dauphin (avec un match en moins). Burnley est 19e.

La suite après cette publicité

Dans l’autre rencontre, Tottenham a eu plus de difficultés contre Brentford. Menés au score, les Spurs ont renversé la rencontre (3-2) pour s’imposer et engranger trois nouveaux points. Neal Maupay a ouvert le score (15e), avant qu’Udogie (48e), Johnson (49e) et Richarlison (56e) ne viennent sonner la révolte au retour des vestiaires. Toney (67e) a redonné de l’espoir pour les Bees, en vain. Avec ce succès, Tottenham est 4e, à trois points du podium, Brentford est 15e.