LdC : le constat glaçant de Joe Cole sur Lionel Messi

La suite après cette publicité

Buteur sur penalty hier soir en Ligue des Champions, Lionel Messi n’a pas empêché le naufrage du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain (défaite 4-1). Malgré son but, la Pulga n’a pas réalisé un grand match contrairement à ce qu’il a montré ces dernières semaines en championnat avec le Barca. Après la rencontre hier soir, l’ancien international anglais Joe Cole a expliqué être déçu du comportement du sextuple Ballon d’Or.

«Messi avait l'air désintéressé. Il est très difficile pour un ancien joueur de le critiquer parce que c'est un génie et le plus grand joueur que j'ai vu jouer au football, mais ce soir, il n'avait pas l'air d'être engagé émotionnellement dans le jeu. C’est un leader, tout comme (Gérard) Piqué et (Sergio) Busquets. La colonne vertébrale de l'équipe de Barcelone semble faible et s'est effondrée» a-t-il déclaré au micro de BT Sport, dont il est consultant.