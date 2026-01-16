Mercato : l’OL a tranché pour l’avenir d’Orel Mangala

C’est ce qu’on appelle une véritable "recrue de l’intérieur". Acheté il y a deux ans pour près de 30 M€, Orel Mangala voit enfin le bout du tunnel. Prêté la saison dernière à Everton après six premiers mois contrastés dans la cité rhodanienne, le Diable Rouge de 27 ans avait réalisé une campagne solide (22 matchs, 1 but) avant d’être stoppé net par une rupture des ligaments croisés face à Brighton, le 25 janvier 2025.

Une longue traversée du désert et une opération plus tard, le milieu de terrain international belge (23 sélections) est de retour aux affaires dans le Rhône. Désormais sous les ordres de Paulo Fonseca, le natif de Bruxelles monte en puissance. Avec déjà 4 apparitions depuis son retour à la compétition (2 en Ligue 1 et 2 en Coupe de France), il retrouve peu à peu ses sensations. Ce n’était pas une année facile mais j’ai été très bien entouré par le club, par ma famille et par mes amis, tout le monde m’a soutenu. Aujourd’hui, je suis très heureux de faire partie de l’équipe à nouveau. L’année 2026 sera importante pour moi. Je veux redevenir titulaire à l’OL et pourquoi pas participer à la Coupe du Monde, a-t-il confié en conférence de presse il y a quelques jours à la veille de la reprise de la Ligue 1 face à Monaco.

L’OL ferme la porte à un départ d’Orel Mangala

Un retour vers la lumière et un profil expérimenté (72 matches de Bundesliga, 66 matches de Premier League, et 11 matches de L1 notamment) qui ne laisse d’ailleurs pas insensible sur le marché des transferts hivernal. Selon nos informations, plusieurs clubs, notamment en Italie, sont venus aux nouvelles ces dernières semaines, flairant la bonne affaire pour un joueur avide de ballon et dont la cote avoisine encore la dizaine de millions d’euros.

Mais à Lyon, la position est claire. Toujours selon nos informations, l’OL ne compte pas se séparer de son milieu de terrain sous contrat entre Rhône et Saône jusqu’en juin 2028. La direction rhodanienne nous a fermement indiqué qu’elle comptait sur son numéro 5 pour la seconde partie de saison. Engagé sur trois tableaux (Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France), Paulo Fonseca aura besoin d’un effectif étoffé et nul doute qu’un Mangala à 100 % et au niveau qui était le sien en Premier League sera un atout considérable pour le technicien portugais…