PSG : le vibrant hommage de Kylian Mbappé à Marco Verratti

C’est une longue page qui se tourne. Marco Verratti a fini par quitter le PSG après 11 saisons et plus de 400 matchs disputés. L’Italien s’est engagé en faveur d’Al-Arabi au Qatar et laisse de grands souvenirs dans le club de la capitale. Il a reçu un hommage appuyé de son désormais ancien partenaire, Kylian Mbappé sur son compte Instagram.

«Un joueur et une personne d’exception. Avoir le privilège d’être à tes côtés toutes ces années aura été un plaisir immense. Ton passage ici ne sera jamais oublié ou négligé. L’un des meilleurs joueurs que j’ai pu voir. Merci mon ami, tu vas beaucoup me manquer», publie en story le meilleur buteur de l’histoire du PSG.