PSG : Nasser Al-Khelaïfi est emballé par les maquettes du nouveau stade

Le PSG ne veut plus entendre parler du Parc des Princes. C’est en tout cas le discours de Nasser Al-Khelaïfi depuis quelques mois après l’échec des négociations avec Anne Hidalgo pour racheter le stade à la mairie de Paris. Et alors que certaines rumeurs expliquaient que les élections municipales de 2026 pouvaient relancer le dossier, ce n’est visiblement pas le cas.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Parisien, attendre 2026 n’a aucun sens pour le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. Il a déjà demandé à des cabinets de travailler sur le projet et il semble déjà très emballé par les maquettes présentées. Des maquettes pour des stades entre 50 000 et 90 000 places avec des boutiques, restaurants, des hotels et même un autre terrain pour l’équipe féminine. Ce projet est d’ailleurs estimé à 1 milliard d’euros. Mais reste à trouver le site capable d’acceuillir ce chantier XXL.