Real Madrid : la sortie forte de Kylian Mbappé sur les polémiques avec Vinicius Junior

Ces derniers jours, il y a eu plusieurs petites polémiques concernant Vinicius Junior et Kylian Mbappé à Madrid, ne venant pas des joueurs eux-mêmes mais plus des nombreux médias qui suivent l’actualité du club merengue. Effectivement, il y a eu de nombreuses discussions pour savoir qui devait tirer les penaltys, ou encore pour savoir si Mbappé ne serait pas plus performant à gauche que dans l’axe. Un début d’incendie que les deux vedettes madrilènes se sont empressées d’éteindre face au Betis dimanche soir.

Pendant la rencontre, Vinicius Jr a notamment demandé au public du Bernabéu d’acclamer et d’encourager le Français. Lorsque l’arbitre consultait la VAR pour accorder ou non le penalty du deuxième but madrilène, le Brésilien est directement allé voir Mbappé pour lui dire qu’il lui laissait le penalty. Clairement, Vinicius Jr a tout fait pour mettre à l’aise son nouveau compagnon d’attaque, et ce même si dans le jeu, ce fut encore compliqué pour les deux hommes.

Mbappé sait qu’ils doivent progresser

Après la rencontre, Mbappé a d’ailleurs évoqué sa relation avec la star de la Canarinha en zone mixte, conscient qu’ils doivent encore améliorer leurs automatismes. « Les gens parlent de Vinicius et de moi, c’est normal, nous sommes deux joueurs célèbres. Je dois apprendre de lui, savoir comment il se déplace, ce qu’il aime faire sur le terrain. Je suis arrivé ici de façon naturelle, en étant humble, avec l’envie de m’amuser aussi en dehors du terrain avec mes coéquipiers, avec Vinicius comme les autres. On a un grand groupe. Les choses vont s’améliorer avec Vini et avec les autres, techniquement et tactiquement, même si nous n’avons pas trop de temps pour nous entraîner car nous jouons tous les 3 jours. Si on se concentre, on va vivre une belle saison c’est sûr », a expliqué le numéro 9 de la Casa Blanca.

« Les penaltys ? C’est une question de communication. Vini a tiré le premier, j’ai tiré le deuxième. Le coach nous donne la liberté de choisir. Je ne veux pas forcer les choses et que ça se fasse de manière naturelle », a conclu l’attaquant tricolore. Le temps des polémiques est donc révolu, place au duo qui risque de tout écraser sur son passage avec le Real Madrid !