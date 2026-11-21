Le Paris Saint-Germain retrouvait la Ligue 1, ce samedi, avec un déplacement délicat sur la pelouse de l’OGC Nice, pour le compte de la 11e journée. Leaders avec 23 points, les Parisiens espéraient prolonger leur série de sept victoires consécutives en championnat. Mais les hommes de Luis Enrique devaient se méfier d’une équipe niçoise en pleine confiance : sixième avec 17 points, le Gym restait sur cinq succès lors de ses six dernières journées. Côté compositions, Olivier Pantaloni s’appuyait sur un 3-4-3 avec Diop, Wahi et Amoura sur le front de l’attaque. En face, Luis Enrique alignait un 4-3-3 avec Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Lucas Hernandez et Nuno Mendes en défense, Zaïre-Emery, Ruiz et João Neves au milieu. Devant, Akliouche et Doué entouraient Mayulu.

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En grande forme depuis le début de la saison, les Aiglons allaient rapidement confirmer cette tendance. Bien en place et solidaire pour repousser les premières offensives parisiennes, le collectif azuréen piquait finalement une première fois. Après une récupération haute, Diop alertait Clauss qui lançait Amoura dans la surface et le buteur algérien ne se faisait pas prier pour tromper Safonov d’une frappe croisée du pied droit (1-0, 8e). Surpris par le Gym, le club de la capitale tentait de réagir mais butait sur une défense niçoise parfaitement organisée. Gênés, les Parisiens allaient pourtant renverser cette rencontre en quelque secondes… D’abord sur un penalty de Mayulu suite à une main de Mandza, sanctionnée après intervention du VAR (1-1, 31e) avant que Doué ne donne l’avantage aux siens sur la séquence suivante.

Le PSG s’impose mais tremble pour Doué

Servi par Ruiz sur le côté droit, Hakimi attirait plusieurs Niçois avant de trouver Doué, qui concluait du pied droit au second poteau (1-2, 32e). Décisif, l’ancien Rennais allait malheureusement voir sa soirée tourner au drame dans la foulée. Sur une tentative de protection de balle, le genou droit de l’international français lâchait et il devait céder sa place, sur civière et en larmes, à Ferran Torres (44e). Un choc pour les troupes de Luis Enrique, qui viraient malgré tout en tête à la pause. Au retour des vestiaires, les doubles champions d’Europe gardaient la maîtrise des opérations et cherchaient à faire le break mais le rythme retombait de plus en plus au fil des minutes. L’heure de jeu passée, Luis Enrique décidait alors d’apporter du sang neuf avec les entrées de Dembélé, Pacho et Godts.

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Ce dernier était d’ailleurs tout proche d’être rapidement décisif mais l’arbitre de la rencontre revenait sur sa décision d’accorder un penalty aux Parisiens. Dans la dernière demi-heure, la physionomie de cette rencontre ne changeait pas. Le PSG conservait la possession, Nice s’offrait quelques timides occasions mais Safonov se montrait vigilant (71e, 77e). Solide mais sonné par la perte de Doué sur blessure, le club de la capitale sécurisait finalement une 12e victoire de rang, toutes compétitions confondues, du côté de l’Allianz Riviera après la réalisation de Ferran Torres, servi par Dembélé, dans les ultimes instants (1-3, 85e). Le but d’Abdi sur le gong ne changeait rien (2-3, 90+5e). Au classement, le PSG conforte son fauteuil de leader et compte provisoirement cinq longueurs d’avance sur le LOSC. L’OGC Nice reste 6e mais pourrait se faire doubler par plusieurs formations.

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L’Homme du match

- Neves (8) : en l’absence de Vitinha, João Neves a été la plaque tournante du PSG. Il est allé chercher les ballons très bas pour les aiguiller ensuite, multipliant les interventions avec 144 touches et 124/134 passes réussies (93 %). Présent dans les duels (6 au sol, 2 aériens), la récupération (3 interceptions, 3 récupérations) et la circulation, il a parfaitement illustré la mainmise parisienne sur la possession. Décisif aussi sur l’action du penalty transformé par Mayulu (31e). Un match plein pour le Portugais, qui a été très influent pour étouffer le bloc azuréen.

OGC Nice

- Diouf (3,5): une soirée compliquée pour le portier niçois, qui aura encaissé trois buts face au Paris Saint-Germain sans parvenir à véritablement maintenir son équipe dans la rencontre. S’il ne peut pas grand-chose sur le penalty parisien ni sur le deuxième but, il termine tout de même son match avec seulement deux arrêts sur les cinq frappes cadrées qu’il a dû négocier. Mais c’est surtout dans son jeu au pied qu’il aura affiché ses plus grandes difficultés. Régulièrement mis sous pression par les attaquants parisiens, il multiplie les dégagements imprécis et peine à trouver ses partenaires pour permettre aux Aiglons de ressortir proprement. Avec seulement huit longs ballons réussis sur 22 tentés, il rend trop souvent la possession au PSG, empêchant son équipe de faire remonter son bloc et de conserver le ballon. Ses nombreuses approximations à la relance finissent ainsi par peser lourdement sur le jeu niçois.

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- Seidu (4,5): solide dans ses interventions défensives, le Ghanéen aura affiché un visage bien plus convaincant sans le ballon que dans son utilisation face au Paris Saint-Germain. Très vigilant dans son placement, il se distingue par quatre récupérations, trois dégagements et une interception, permettant à sa défense de repousser les offensives parisiennes. Son engagement et sa capacité à intervenir au bon moment lui permettent de limiter les situations dangereuses dans sa zone. En revanche, balle au pied, il éprouve davantage de difficultés lorsque les Parisiens viennent exercer un pressing intense sur lui. Ses relances manquent de précision et ses transmissions mal ajustées empêchent trop souvent Nice de ressortir proprement. Il parvient toutefois à compenser certaines de ses lacunes grâce à une qualité de dribble intéressante pour un défenseur. Capable de se sortir de situations délicates balle au pied, il obtient trois fautes au cours de la rencontre, permettant à son équipe de souffler sous la pression adverse.

- Ndayishimiye (5): bien plus rassurant dans l’axe de la défense niçoise, le défenseur burundais aura livré une rencontre sérieuse face aux offensives du Paris Saint-Germain. Très solide physiquement, il utilise parfaitement son imposant gabarit pour prendre le dessus dans les duels, aussi bien au sol que dans les airs. Vigilant dans ses interventions, il se distingue par cinq récupérations et trois dégagements précieux lorsque sa défense se retrouve sous pression. Balle au pied, il affiche également une certaine sérénité, parvenant à conserver le ballon et à relancer proprement malgré le pressing parisien. Sa puissance et sa capacité à résister au contact permettent régulièrement aux Aiglons de sortir de situations compliquées. En revanche, son jeu long constitue une véritable faiblesse dans cette rencontre. Trop imprécises, ses ouvertures ne trouvent que rarement preneur et rendent la possession aux Parisiens, empêchant Nice de faire remonter durablement son bloc.

- Mandza (3): une soirée particulièrement compliquée pour le jeune défenseur central niçois de 17 ans, dont le manque d’expérience se sera fait ressentir face aux offensives du Paris Saint-Germain. Rapidement mis en difficulté, il commet une faute de main dans sa surface qui offre aux Parisiens un penalty et leur permet d’égaliser. Une erreur coûteuse qui semble peser sur la suite de sa rencontre, puisqu’il continue de souffrir face à la vitesse et aux déplacements des attaquants adverses. Sur le deuxième but parisien, il se fait notamment prendre dans son dos et manque de vitesse pour revenir sur son vis-à-vis, laissant la défense niçoise en difficulté. Malgré ces erreurs, il parvient à montrer quelques qualités intéressantes balle au pied, avec certaines relances bien négociées et une volonté de participer à la construction du jeu. Mais ses bonnes intentions ne suffisent pas à compenser ses lacunes défensives. Il est remplacé par Abdi (66e). L’entrant aura réduit l’écart dans le temps additionnel de la seconde période sur un centre de Clauss.

- Clauss (6,5): véritable moteur du couloir droit niçois, le piston français aura été le joueur le plus convaincant de son équipe face au Paris Saint-Germain. Très actif dans ses projections offensives, il multiplie les montées pour apporter des solutions à ses partenaires et tenter de déstabiliser le bloc parisien. Particulièrement juste dans l’utilisation du ballon, il se distingue par la précision de ses transmissions et la qualité de ses centres, qui trouvent régulièrement preneur dans la surface adverse. Son activité est récompensée par deux passes décisive sur le but d’Amoura et celui d’Abdi, venant concrétiser son influence dans le jeu offensif des Aiglons. Toujours disponible sur son côté, il n’hésite pas à prendre des initiatives pour faire progresser le ballon et créer des décalages. Défensivement, il répond également présent, avec beaucoup de rigueur dans son placement et un investissement constant pour contenir les offensives parisiennes.

- Boudaoui (5,5): bien plus influent que Witsel, le milieu algérien aura été l’un des joueurs les plus actifs de son équipe face au Paris Saint-Germain. Très à l’aise techniquement, il multiplie les prises de balle et les déplacements pour assurer le lien entre la défense et l’attaque, permettant aux Aiglons de faire remonter leur bloc. Toujours disponible pour ses partenaires, il se distingue par sa précision dans les transmissions et sa capacité à conserver le ballon sous la pression parisienne. Mais c’est surtout défensivement qu’il se montre particulièrement précieux. Avec huit duels remportés, quatre tacles réussis, deux récupérations et une interception, il affiche une grande combativité et multiplie les interventions pour ralentir les offensives adverses. Ses tacles permettent à son équipe de souffler et de se réorganiser, même si son engagement l’amène parfois à commettre des fautes évitables. Malgré cette activité importante, il ne parvient pas toujours à donner suffisamment d’élan aux offensives niçoises pour véritablement déstabiliser le PSG.

- Witsel (3,5): bien loin du niveau attendu d’un joueur de son expérience, le capitaine niçois aura traversé la rencontre sans jamais parvenir à imposer son autorité face au Paris Saint-Germain. Trop discret dans ses déplacements et peu disponible pour ses partenaires, il peine à peser sur la circulation du ballon et à participer à la construction des offensives niçoises. Avec seulement 27 ballons touchés, son influence dans le jeu reste particulièrement limitée, alors que son équipe aurait eu besoin de davantage de maîtrise au milieu de terrain. Défensivement, le constat est encore plus inquiétant. Incapable de prendre le dessus sur ses adversaires, il ne remporte aucun de ses duels et ne comptabilise que deux récupérations, témoignant de ses difficultés à contenir les offensives parisiennes. Sans véritable réaction au fil de la rencontre, il est remplacé par Coulibaly (78e).

- Nkounkou (4): en grande difficulté dans l’utilisation du ballon sur son couloir gauche, le piston niçois aura connu une rencontre particulièrement frustrante face au Paris Saint-Germain. Malgré sa volonté de participer aux offensives de son équipe, il multiplie les approximations techniques et peine à apporter du danger dans les derniers mètres. Ses transmissions manquent cruellement de précision, avec de nombreuses passes mal ajustées qui ralentissent la progression du jeu niçois. Même constat dans ses centres, trop souvent ratés pour permettre à ses partenaires de se créer des occasions. Défensivement, il affiche en revanche un visage plus convaincant, avec cinq récupérations et une activité appréciable pour contenir les offensives parisiennes. Parfois pris de vitesse ou dépassé dans son placement, il parvient néanmoins à compenser certaines de ses erreurs grâce à ses qualités athlétiques et à sa rapidité.

- Diop (5,5): très mobile, le milieu offensif aura affiché beaucoup d’envie et de détermination face au Paris Saint-Germain. Positionné dans un rôle assez libre, il multiplie les déplacements pour se rendre disponible et tenter de trouver des espaces dans le bloc parisien. Toujours volontaire balle au pied, il cherche régulièrement à faire progresser le jeu par ses prises de balle et ses accélérations, même si ses initiatives ne débouchent pas toujours sur des situations dangereuses. Précieux dans les premières relances, il participe activement à la construction des offensives niçoises et n’hésite pas à redescendre pour aider ses partenaires à ressortir le ballon. Défensivement, il se montre également impliqué dans la récupération, avec une activité intéressante à la perte de balle. En revanche, son manque de maîtrise dans certains gestes techniques et ses dribbles parfois mal négociés limitent son influence offensive. Il est remplacé par Sanson (62e).

- Amoura (5,5): premier buteur niçois de la rencontre, l’attaquant aura néanmoins livré une prestation assez contrastée. Malgré sa réussite devant le but, il éprouve de grandes difficultés à faire la différence dans le jeu et à déstabiliser le bloc parisien. Souvent imprécis dans ses transmissions, il multiplie les passes mal ajustées et peine à trouver ses partenaires dans les derniers mètres. Ses centres manquent de justesse et ne trouvent que trop rarement preneur dans la surface adverse. Dans les un-contre-un, il ne parvient pas à imposer sa vitesse et sa percussion, avec trop peu de duels remportés et des tentatives de dribble qui ne permettent pas réellement de créer des décalages. Malgré ces difficultés, il réussit à trouver le chemin des filets et apporte ainsi une contribution décisive à son équipe. Il est remplacé par Hein (67e).

- Wahi (4) : une prestation particulièrement discrète pour l’international ivoirien, qui n’a jamais réussi à peser sur la rencontre. En 78 minutes jouées, il n’a touché que 21 ballons et n’a créé aucune occasion. Avec seulement 13 passes réussies sur 17 et aucune présence dans la surface adverse, il est passé à côté de son match. Il n’aura pas non plus apporté de solution sur le plan défensif, avec une seule récupération à son actif. Un match très insuffisant. Il est remplacé par Nathan N’Goumou (78e).

Paris Saint-Germain

- Safonov (5) : peu sollicité sur les trois tirs cadrés adverses, il n’est toutefois pas exempt de tout reproche sur le but encaissé d’Amoura (8e), comme l’indique son xG évité négatif (-0,56). À noter quelques dégagements approximatifs, mais des relances plutôt propres. Dans l’ensemble, une performance correcte sans éclat, même s’il encaisse un deuxième but en fin de partie.

- Hakimi (6,5) : présent dans les projections et la circulation du ballon, il a joué très haut sur le terrain pour combiner avec ses attaquants et a notamment délivré la passe décisive pour le but de Doué (32e). Il a également failli être décisif sur un centre amenant à un penalty, finalement refusé par le VAR (67e). En revanche, il a commis une grosse perte de balle à la 23e minute qui a failli coûter cher. Dans l’ensemble, une prestation réussie, mais perfectible. Il aurait pu s’offrir une deuxième passe décisive, mais a préféré tirer (90e).

- Zabarnyi (4,5) : à l’instar de son partenaire défensif, l’Ukrainien a livré une prestation assez solide. Présent dans les duels et la relance, il a contribué à la solidité de l’arrière-garde parisienne dans un match largement dominé par le PSG. Sans être particulièrement sollicité offensivement, il a assuré l’essentiel avec calme et efficacité, mais peut tout de même mieux faire au duel avec Amoura, sur l’ouverture du score adverse. En fin de match, il est également trop court devant Abdi, sur le deuxième but.

- Hernandez (5,5) : il a livré une prestation solide. Malgré une erreur de placement au départ de l’action amenant à l’ouverture du score niçoise, il a multiplié les interventions défensives (3 dégagements, 1 interception, 3 récupérations et 4 aides défensives). Présent dans les duels (1 aérien remporté) et discipliné, il a assuré l’essentiel sans trop forcer. Une performance de taille aux côtés de Zabarnyi. Remplacé par Marquinhos (80e).

- Mendes (5,5) : de retour de blessure et titulaire au poste de latéral gauche, Nuno Mendes a livré une prestation correcte sans être spectaculaire. Présent dans la circulation du ballon, il a multiplié les interventions et les récupérations (4), malgré quelques difficultés en début de partie. Offensivement, il a tenté sa chance à deux reprises (dont un coup franc), sans cadrer. Moins en vue dans les duels et les dribbles, il a assuré l’essentiel. Remplacé par Pacho (62e) pour la demi-heure de jeu restante.

- Zaire-Emery (6) : l’international français a été propre et efficace. Très précis dans ses transmissions, il a multiplié les touches pour poser le jeu et endormir l’OGC Nice, notamment en seconde période. Moins spectaculaire que Neves, il a parfaitement joué son rôle de relayeur dans une équipe qui aura largement dominé la possession. Une performance propre.

- Neves (8) : voir ci-dessus

- Ruiz (6,5) : titulaire dans l’entrejeu parisien, Ruiz a livré une prestation solide et propre. Malgré un début de match difficile face au gros démarrage des Aiglons, il a particulièrement brillé sur le but de Doué, en envoyant une passe précise en profondeur pour Hakimi. Présent dans la circulation du ballon et dans les transitions, il a aussi bien lancé Torres en fin de première période. Sans être spectaculaire, il a fait le job avec sérieux et efficacité et s’est même offert une belle frappe (82). Légèrement fautif au marquage sur le deuxième but niçois en fin de partie.

- Akliouche (6,5) : présent sur l’aile droite, il a beaucoup aidé son milieu de terrain pour faire un travail de pressing et prendre le dessus au fil du match sur le bloc niçois. Il n’a pas eu d’occasion franche à se procurer durant ce match, mais il aura fait le "sale boulot", à l’instar de cette belle récupération dans les pieds au départ de l’action du but signé Doué. Remplacé par Godts (61e), qui s’est davantage montré.

- Mayulu (7) : devenu international français, le titi parisien était aligné à la pointe de l’attaque parisienne. D’abord auteur de la première frappe parisienne de la soirée (10e), il s’est ensuite montré disponible et technique pour percer la défence azuréenne. C’est également lui qui égalise par un penalty très bien tiré. Après la blessure de Doué, il est passé sur l’aile gauche. Remplacé par Dembélé (62e), auteur de la passe décisive pour Torres en fin de partie.

- Doué (non noté) : pourtant auteur d’un bon début de match et auteur du deuxième but parisien, l’international français a été contraint de céder sa place après un mauvais mouvement au niveau du genou peu avant la mi-temps (43e). Remplacé par Ferran Torres (6,5): l’attaquant espagnol, en difficulté ces dernières semaines, est rentré à la pointe de l’attaque et a d’abord manqué une grosse occasion (47e). Il a ensuite bien combiné avec ses partenaires, sans se montrer décisif jusqu’à un beau mouvement d’attaquant pour enfin conclure en fin de match.