La trêve internationale est terminée et laisse place aux affaires courantes. Pour cette 11e journée de Ligue 1, le PSG se rend du côté de Nice (samedi, 17h15), une équipe en forme de ce championnat. Après des débuts difficiles, les hommes d’Olivier Pantaloni ont bien rebondi et se classent même 6es, à trois longueurs du podium. Il y a tout du déplacement piège pour les Parisiens, d’autant qu’entre le retour des internationaux et le match de Ligue des Champions mercredi prochain contre la Roma (mercredi, 21h), les esprits ne seront peut-être pas tout à fait mobilisés.

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C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé Luis Enrique en conférence de presse. « Pour gagner à Nice, il faut que tout le monde soit à 100 % : si certains sont à 50 %, on est morts. » Les joueurs sont prévenus. Safonov sera bien sûr présent dans ce onze de départ remanié en raison des formes disparates du moment. Hakimi est attendu à droite de la défense avec à gauche Lucas Digne, malgré le retour de blessure de Nuno Mendes. C’est la bonne nouvelle pour Luis Enrique. L’Asturien récupère la quasi-totalité de ses blessés. Zabarnyi et Lucas Hernandez sont attendus en charnière pour faire souffler les globe-trotters Marquinhos et Pacho.

Nice est en grande forme

Dans l’entrejeu, on ne devrait pas avoir tant de turnover que cela. Vitinha et João Neves sont annoncés dans le onze de départ, malgré leur important tant de jeu avec la sélection portugaise. Dans cette configuration, Warren Zaïre-Emery devrait les accompagner au détriment de Lucas Beraldo et Fabián Ruiz. L’Espagnol a d’ailleurs connu sa première défaite avec le maillot de sa sélection au bout de son 54e match. Son compatriote Ferran Torres est espéré à droite de l’attaque, lui qui n’a plus marqué depuis le 20 septembre. Le néo-international français, Senny Mayulu débuterait en pointe, alors que Mika Godts jouerait à gauche.

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L’équipe sera compétitive face à des Aiglons restant sur trois victoires consécutives. Yehvann Diouf débutera dans le but, protégé par une défense à trois éléments constituée d’Alidu Seidu, Youssouf Ndayishimiye et Xavier Mandza, Abdelmonem étant blessé. Clauss enfilera son rôle de piston droit, pendant que Niels Nkounkou sera son pendant sur l’autre aile. Le capitaine Axel Witsel est attendu au milieu en compagnie d’un Hicham Boudaoui enfin retrouvé. Devant, on devrait retrouver le trio du moment avec Sofiane Diop et Mohamed Amoura positionnés en soutien d’un Elye Wahi en grande forme lui aussi.