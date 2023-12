Serie A : l’Atalanta Bergame pulvérise la Salernitana

En recevant la lanterne rouge, la Salernitana, ce lundi en clôture de la 16e journée de Serie A, l’Atalanta Bergame n’avait pas d’autres choix que la victoire. Restant sur deux succès toutes compétitions confondues, les Bergamasques pouvaient se rapprocher du peloton mené par Bologne à la quatrième place. Et les hommes de Gian Piero Gasperini ont fait la passe de trois en étrillant de pauvres joueurs de Salerne.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Atalanta 26 16 9 8 2 6 28 19 20 Salernitana 8 16 -22 1 5 10 12 34

Alors que Lorenzo Pirola avait ouvert le score pour les visiteurs en début de rencontre (0-1, 10e), ces derniers se sont faits renverser en seconde période. Luis Muriel, Mario Pasalic et les entrants Charles De Ketelaere et Alexeï Miranchuk ont inscrit les quatre buts de l’Atalanta lors d’un second acte maîtrisé. Avec cette victoire, les joueurs en bleu et noir grimpent à la septième place tandis que la Salernitana s’enfonce à la dernière place du classement.