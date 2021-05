Liga : le Betis stoppé à Eibar

La 36e journée de Liga se poursuivait ce jeudi soir avec une rencontre entre Eibar et le Betis. Alors que la lanterne rouge se bat pour son maintien dans l'élite, les Andalous, eux, voulaient assurer leur place en Europa League la saison prochaine. Deux objectifs opposés mais ô combien importants pour les deux équipes. L'équipe de Manuel Pellegrini s'est d'ailleurs rendue la tâche facile en ouvrant le score rapidement par l'intermédiaire de Guardado (0-1, 4e).

En seconde période, Eibar a poussé pour revenir et a réussi à y parvenir grâce au but salvateur de la tête de Sergio Enrich (1-1, 83e). Un véritable soulagement pour le club basque qui espère encore rester dans l'élite la saison prochaine. Avec ce match nul, Eibar reste tout de même 20e mais à 3 points du premier non relégable (30 pts). De son côté, le Betis monte à la 6e place avec 55 points.

