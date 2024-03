PL : West Ham s’en sort face à Burnley, Brighton s’offre Nottingham Forest

La 28e journée de Premier League se poursuivait ce dimanche avec deux jolis duels à 15h. Tout d’abord, Brighton (10e) recevait Nottingham Forest (17e) avec la volonté de se relancer après deux matches sans victoire. Une rencontre rondement menée par les Seagulls qui ont vite pris l’avantage grâce à un but contre son camp d’Andrew Omobamidele peu avant la demi-heure de jeu (29e). Tenant cet avantage jusqu’au bout, Brighton s’impose 1-0 et remonte au huitième rang.

Dans le même temps, West Ham recevait la lanterne rouge Burnley et cela débutait mal pour les Hammers. Vite menés par un but de David Datro Fofana (11e), les joueurs de David Moyes craquaient encore avant la pause sur un but contre son camp de Kostas Mavropanos (45e +1). Au retour des vestiaires, Lucas Paqueta relançait West Ham (46e) qui se décidait de pousser afin d’égaliser. En fin de match, Danny Ings a su égaliser mais son but a été refusé (86e). Ce n’était que partie remise puisqu’il parvenait à revenir au score dans la foulée (90e +2). Avec ce match nul 2-2, West Ham reste septième quand Burnley grimpe à la 19e place.