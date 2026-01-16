Menu Rechercher
Wolverhampton envoie Marshall Munetsi en prêt au Paris FC

Stéphane Gilli et le Paris FC tiennent enfin leur premier renfort d’envergure pour ce mercato d’hiver. À la recherche d’un profil capable d’apporter de l’impact et de l’expérience pour la seconde partie de saison, le Paris FC a obtenu le prêt de Marshall Munetsi jusqu’à la fin de l’exercice. L’international zimbabwéen (29 ans), qui appartient à Wolverhampton, arrive sous la forme d’un prêt sec de six mois.

Marshall Munetsi will spend the rest of the season on loan at Paris FC.

Wishing you the very best, Marshall! 🤝
«Marshall Munetsi passera le reste de la saison en prêt au Paris FC», confirme le communiqué des Wolves ce vendredi. L’ancien Rémois, qui connait parfaitement les joutes du football français (148 matches de L1, 27 matches de Premier League), vient combler un manque identifié par le technicien parisien dans l’entrejeu. Il devrait être opérationnel immédiatement.

Ligue 1
Premier League
Wolverhampton
Paris FC
Marshall Munetsi

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
Wolverhampton Logo Wolverhampton
Paris FC Logo Paris FC
Marshall Munetsi Marshall Munetsi
