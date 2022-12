Coupe du Monde 2022 : l'énorme défi physique qui attend les Bleus contre l'Angleterre

La suite après cette publicité

Les Bleus vont devoir être prêts et avoir un sacré répondant. Samedi (20 heures), l'équipe de France affrontera l'Angleterre pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Si cette affiche de prestige est extrêmement alléchante, notamment de par la présence de nombreuses stars (dont beaucoup se connaissent très bien) sur le rectangle vert, ce choc promet également une sacrée bataille entre les 22 acteurs, notamment au milieu du terrain, ce qui pourrait bien être un aspect clé de ce quart de finale du Mondial au Qatar.

Un combat physique qui promet

Composés en grande partie de joueurs évoluant en Premier League, les Three Lions sont clairement habitués aux rencontres à très haute intensité dans ce qu'on appelle communément "le meilleur championnat du monde". Nul doute que contre les champions du monde en titre, nos voisins anglais auront à cœur de les faire chuter et de prouver que cette belle génération est capable de réaliser de grandes choses lors des grandes compétitions. Cela peut avoir son importance quand on sait que la bande de Didier Deschamps se retrouve souvent en difficulté face à une équipe mettant beaucoup d'intensité et d'impact sur le pré.

« La France dispose d'un potentiel, au niveau de la puissance physique, nettement supérieur à celui des autres équipes, à l'exception peut-être de... l'Angleterre, analysait justement Arsène Wenger dans les colonnes de L'Équipe ce vendredi. Dans ce domaine, les milieux anglais, et notamment (Jude) Bellingham, peuvent être très performants. C'est pour ça que l'Angleterre est peut-être l'équipe qui a le plus de chances de faire mal à la France dans cette compétition. C'est la finale avant l'heure (il sourit). »

Face aux Anglais, Kylian Mbappé (qui va devoir cravacher face à Kyle Walker, un adversaire qu'il connaît bien et face auquel il a eu du mal par le passé), Olivier Giroud (qui aura fort affaire face à Harry Maguire) & co seront servis et ce quart promet un énorme combat. L'engagement physique sera total dans les duels à tous les niveaux et la densité très importante. Dans l'entrejeu, les Trois Lions joueront probablement à deux milieux centraux, qui seront Jude Bellingham et Declan Rice, certainement épaulés par Jordan Henderson, comme contre le Pays de Galles (3-0) en poules et le Sénégal (3-0) en huitièmes. La présence du milieu de Liverpool et de celui de West Ham permet aussi à la star du BvB d'avoir plus de liberté offensive sur le terrain.

Un match dans le match entre Bellingham et Tchouameni ?

« Son influence sur le groupe ne se dément pas au quotidien, expliquait d'ailleurs le sélectionneur anglais après le succès contre le Sénégal au sujet de "Hendo". Ses interventions sont positives. Il nous permet de conserver nos exigences. En termes d'entraînement, de récupération. Quand nous avons joué les États-Unis (0-0), il y avait un problème tactique. Il nous a aidés à le résoudre. En apportant cet équilibre, il nous a permis d'avoir plus de liberté sur le terrain. Son influence est bonne. Il n'est pas connu comme buteur, mais il réussit parfois à marquer. Il nous pousse vers l'attaque, apporte ce facteur risque. Son pressing en première période a impacté notre match. »*

La capacité d'Adrien Tchouameni et Adrien Rabiot à résister à la puissance physique de ces joueurs sera en tout cas scrutée de près. Elle sera aussi peut-être cruciale dans la fameuse bataille du milieu du terrain, où, chaque sélection dispose d'éléments dotés d'un énorme volume de jeu. L'affrontement entre Tchouameni et Bellingham, deux étoiles montantes du ballon rond au profil toutefois différent, en fait d'ailleurs déjà saliver plus d'un. « Au milieu, ils ont des jeunes joueurs qui font des prouesses, relevait à ce propos Gareth Southgate, il y a peu, en conférence de presse. Si on étudie la France de près, il y a du talent à tous les postes. C'est un grand test que nous aimerions relever. » Ce quart de finale sera aussi un véritable test pour l'équipe de France, qui n'a pas encore été confrontée à un adversaire aussi robuste et rugueux.

