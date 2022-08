Monaco vous offre l'Europe

La Ligue des Champions débutera sa phase de poules début septembre mais il reste des prétendants aux dernières places. L'AS Monaco en fait partie et doit en passer par les tours préliminaires. Il faudra se débarrasser du PSV Eindhoven pour accéder aux barrages et donc arracher la victoire au club néerlandais mardi soir. Après le match aller, qui s'est terminé sur le score de 1-1, Monaco n'a plus d'autre choix que de gagner pour continuer l'aventure. Et pour cette soirée européenne décisive, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 200 € pour toute première inscription avec le code FMUNI.

Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées :

- Victoire 2-1 de l'AS Monaco face au PSV Eindhoven (cote à 8,90)

Ca ne sera pas forcément simple pour l'AS Monaco mardi soir au Philips Stadion. Mais on veut croire à la qualification de l'équipe de la Principauté. Après le nul à l'aller, elle a redressé la barre en allant s'imposer à Strasbourg pour la première journée de Ligue 1. Des joueurs se sont mis en avant, comme Diatta et Diop, deux prétendants à une place dans le onze de départ mais qui pourraient débuter comme remplaçants. Monaco a des arguments pour s'imposer et se qualifier, c'est une certitude.

- Monaco marque sur penalty (cote à 5,50)

Avec des joueurs habiles techniquement, l'AS Monaco va créer du danger dans la surface du PSV. Les percussions de Minamino, Ben Yedder, Diop, Vanderson ou Diatta vont déstabiliser l'arrière-garde néerlandaise, et on imagine bien qu'un penalty sera sifflé en faveur des Monégasques. Un pari classique qui déçoit rarement !

- But de Minamino (cote à 3,70)

Le Japonais a des choses à se faire pardonner. A l'aller, il n'a pas convaincu. S'il ne se cache pas et réclame les ballons, il s'est montré trop brouillon à l'entrée de la surface. Clément lui redonnera peut-être sa chance mardi soir et il pourra alors se racheter. On mise donc sur un but de la recrue phare du mercato estival monégasque.

