PSG, LdC : Ousmane Dembélé et Marquinhos refusent de s’enflammer

Dos au mur après la défaite (0-1) lors du match aller, le Paris Saint-Germain a finalement inversé la tendance du côté d’Anfield, mardi soir, pour valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Qualifié au terme d’une séance de tirs au but irrespirable, le PSG peut désormais rêver grand. Pour autant, Marquinhos, présent en zone mixte après le match, a appelé à la vigilance demandant à ses partenaires de «garder les pieds sur terre». Une lucidité également présente dans les propos tenus par son coéquipier Ousmane Dembélé.

«Ça me rappelle le scénario de Barcelone l’année dernière ce sont des grands matchs dans des grands stades on a tout fait pour se qualifier et on l’a fait mais maintenant il y a que des favoris, des grosses équipes avec le Barça, le Real, l’Inter. Les quarts de finale, c’est la bagarre», a ainsi reconnu le numéro 10 parisien avant d’affirmer qu’il n’avait aucune préférence entre Bruges et Aston Villa pour le tour suivant. «Pas de préférence, il faut rester focus, il faut se rappeler que la saison dernière après Barcelone tout le monde s’est vu à Wembley, le boulot n’est pas terminé». Le message est passé.