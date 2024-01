League Cup : Chelsea étrille Middlesbrough et file en finale

Ce soir avaient lieu la première demi-finale retour de la League Cup entre Chelsea et Middlesbrough. Battus 1-0 à l’aller, les Blues ont rapidement refait leur retard grâce à un but contre son camp d’Howson à la 15e minute de jeu. Et les choses n’ont pas traîné ensuite. Les Blues ont même plié l’affaire dès la première période. Enzo Fernandez (29e), Axel Disasi (36e) et Cole Palmer (42e) ont permis au club londonien de rentrer aux vestiaires avec un avantage de quatre buts.

attaque Tirs 13 7 Non cadrés 2 6 Cadrés 2 4 3 Grosses occasions créées 0 4 Tirs bloqués 2 1 Hors-jeux 6 19 Touches 23

En seconde période, les Blues de Mauricio Pochettino ont continué de dérouler leur jeu avec une grande efficacité. Cole Palmer s’est offert un doublé pour accroître un peu plus le score (77e), tandis que Noni Madueke y a été de sa réalisation pour boucler cette large victoire. La réduction de Morgan Roberts (88e) ne changera pas l’issue de la rencontre (6-1). Vainqueur de cette double confrontation, Chelsea affrontera le gagnant du duel entre Liverpool et Fulham (les Reds l’ont emporté 2-1 à l’aller) en finale de la compétition.