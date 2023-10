L1-L2 : des matches délocalisés aux USA ?

À l’heure où la LFP organise les derniers préparatifs pour l’appel d’offres des droits TV de Ligue 1 et de Ligue 2, sa filiale commerciale, LFP Media, s’active dans tous les sens pour générer plus de revenus. Son responsable, Benjamin Morel, a d’ailleurs annoncé que la possibilité de délocaliser le Trophée des Champions et d’autres matches français aux États-Unis sera évoquée avec le futur diffuseur.

«Nous allons travailler en étroite collaboration avec notre futur partenaire de diffusion afin de présenter des matchs importants aux États-Unis. Il faut que ce soit des matchs qui comptent. Nous voulons faire cela sur le long terme, et pas seulement comme des petits matchs d’exhibition ponctuels», a-t-il confié au Sports Business Journal.