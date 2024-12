Bayern Munich, OM : Sacha Boey a les idées claires pour son avenir

Ce n’est un secret pour personne, l’OM n’est pas entièrement satisfait de sa défense et il devrait y avoir plusieurs mouvements cet hiver. Peut-être en défense centrale, mais aussi et surtout sur le flanc droit. Déjà parce qu’Amir Murillo, qui dispose d’une belle cote sur le marché des transferts, pourrait partir en cas de belle offre. Alors forcément avec un club comme l’Olympique de Marseille, les rumeurs sont déjà nombreuses. À commencer par celle menant à Sacha Boey.

Un nom qui fait déjà saliver plus d’un supporter de l’OM tant l’ancien Rennais a tout du latéral moderne complet capable aussi bien de défendre que d’attaquer. Mais qu’en est-il vraiment ? Selon nos informations, le club phocéen, qui suit le joueur depuis un bon moment, a bel et bien pris des renseignements autour de sa situation. Mais le natif de Montreuil, arrivé l’hiver dernier en provenance de Galatasaray contre un chèque de 30 M€, n’est pas sur le départ et le club allemand n’est pas spécialement enclin à le laisser partir en cours de saison en prêt.

L’ambition de s’imposer au Bayern Munich

Pas épargné par les blessures depuis qu’il a débarqué en Bavière en janvier dernier, Sacha Boey, qui dispose d’un contrat jusqu’en juin 2028, ne veut pas partir d’autant qu’il vient de revenir à la compétition après une déchirure du ménisque contractée en septembre dernier. Présent sur le banc face au PSG sans entrer en jeu, le latéral droit tricolore de 24 ans veut enfin se donner les moyens de s’imposer en Bavière, lui qui a passé plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain depuis son arrivée (6 matches en tout et pour tout avec le Bayern).

Bien aidé par la colonie française du club bavarois (Tel, Upamecano, Coman) Boey croit en ses chances et pourra compter sur le francophone Vincent Kompany pour y parvenir comme il nous l’avait confié il y a quelques jours au détour d’une interview qu’il nous avait accordée : «bien évidemment, sur l’aspect vraiment individuel, il m’aide beaucoup. Bon déjà, il parle ma langue donc ça aide et il me donne beaucoup de conseils. Quand un ancien grand défenseur comme lui te donne des conseils, tu es forcément plus à l’écoute.» Et si la meilleure recrue hivernale du Bayern s’appelait Sacha Boey ? Une chose est sûre, il est pour l’instant beaucoup plus proche de rester en Bavière que d’en partir.