L’Arabie saoudite s’attaque à une star du Barça

L’Arabie saoudite continue d’enflammer le mercato estival. Dans sa quête de devenir l’une des places majeures du football mondial, la Saudi Pro League poursuit ses emplettes et viserait désormais un cadre du FC Barcelone. En effet, Mundo Deportivo indique que Raphinha est désormais dans le viseur des dirigeants saoudiens.

La suite après cette publicité

«Bien sûr, je continuerai à Barcelone. La saison prochaine et la prochaine, et la suivante, j’ai de nombreuses années sur mon contrat et j’espère remplir ces années et bien d’autres», déclarait cependant l’intéressé quant à son futur. Si ce dernier a donc récemment scellé son avenir, une offre XXL pourrait, malgré tout, lui faire changer d’avis. Reste désormais à savoir quel club du championnat saoudien lancera une offensive sur l’ailier brésilien, toujours derrière Ousmane Dembélé dans la hiérarchie décidée par Xavi, entraîneur des Culers.

À lire

Barça : Joan Laporta promet un hommage à Messi malgré l’échec de son retour