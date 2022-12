Chelsea prépare un mercato de folie

La suite après cette publicité

Chelsea sera l’un des grands acteurs de ce mercato d’hiver. Outre le dossier Benoît Badiashile dans lequel le club anglais se dit confiant, comme nous vous l’expliquions jeudi, et la venue déjà acquise du jeune David Datro Fofana de Molde, les nouveaux propriétaires se montrent très ambitieux. Ils veulent apporter plusieurs modifications à l’équipe afin qu’elle remonte au classement, elle qui est actuellement 8e, et s’assurer une place en Ligue des Champions en fin de saison.

Des renforts de poids sont attendus, notamment au milieu de terrain où N’Golo Kanté enchaîne les pépins physiques, et Jorginho ne convainc plus tout à fait. Chelsea vise ni plus ni moins qu’Enzo Fernandez. Grande révélation de la Coupe du Monde avec l’Argentine, le jeune joueur de Benfica a vu sa cote flamber en quelques semaines. Il possède une clause de départ de 120 M€, un coût très onéreux, même pour un club anglais.

Chelsea veut un milieu et un renfort devant

Les Blues ne sont pas seuls sur ce dossier mais forcément, face à un tel montant, ils regardent aussi ce qui se fait ailleurs. D’après The Guardian, un autre champion du monde est courtisé, moins cher celui-ci et qui a l’avantage de déjà connaître la Premier League. Alexis Mac Allister (24 ans) serait une alternative parfaite, lui qui est déjà suivi par Arsenal, Tottenham et l’Atlético de Madrid, alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en 2025 avec Brighton.

Enfin, Chelsea compte recruter aussi devant, où Armando Broja s’est gravement blessé et ne sera plus disponible pour le reste de la saison. Si Christopher Nkunku va débarquer la saison prochaine, comme nous pouvons l’assurer, la piste menant à la sensation ukrainienne Mykhailo Mudryk est toujours activée. Problème cette fois, Arsenal a pris une longueur d’avance en formulant déjà plusieurs propositions au Shakhtar Donetsk.