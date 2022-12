Les champions du monde argentins vont animer le mercato

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde s’est terminée sur une finale de rêve et la victoire aux tirs au but de l’Argentine. Les festivités au pays ont eu lieu hier avec le défilé des nouveaux champions du monde offrant quelques images dingues, et d’autres plus douteuses comme les insultes en direction de Mbappé. Les joueurs vont probablement prendre quelques jours de vacances avant de revenir dans leur club respectif. Certains pourraient d’ailleurs rapidement changer d’air, profitant de leur nouvelle notoriété, quand d’autres doivent régler leur situation personnelle.

À 10 jours de l’ouverture du mercato, certains joueurs de l’Albiceleste se sont révélés aux yeux du monde. Sacré meilleur espoir de la compétition, Enzo Fernandez ne devrait pas rester bien longtemps du côté de Benfica. Recruté pour 18 M€ l’été dernier, le milieu de terrain de 21 ans est désormais dans le viseur du PSG, mais aussi de la plupart des grands clubs européens comme le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Arsenal ou encore l’Inter. Que du très beau monde.

Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister peuvent faire le grand saut

La révélation du Mondial n’est pas le seul Argentin à être propulsé sur le devant de la scène. Outre Leo Messi, qui s’apprête à renégocier ou non une prolongation au PSG, Alexis Mac Allister (23 ans), très régulier au Qatar, est lui aussi courtisé. Joueur de Brighton depuis 2019 où il est désormais un titulaire indiscutable, le milieu de terrain a vu sa cote exploser. Selon les dernières informations de AS, il est dans le viseur d’Arsenal, Tottenham et de l’Atlético de Madrid. Il faudra mettre le prix car les Seagulls ont déjà prévenu qu’ils n’étaient pas vendeur pour leur élément, sous contrat jusqu’en 2025.

De son côté, Rodrigo de Paul est lui invité au départ de l’Atlético de Madrid. Le robuste milieu de terrain est en conflit avec son club. Début octobre, il a reçu l’autorisation de se rendre au chevet de son père malade, mais a été aperçu dans un lieu festif, alors même que son club disputait un match de Liga… Diego Simeone n’a pas vraiment apprécié et voudrait le voir partir. Enfin, il y a les cas Angel Di Maria et "El Dibu" Martinez, deux héros de la finale. Le premier devrait se voir proposer une prolongation de contrat de la part de la Juventus, selon la Gazzetta, alors que le gardien d’Aston Villa est lui cité pour venir au Bayern, et suppléer un Neuer blessé jusqu’à la fin de la saison.